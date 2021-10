Wer kennt es nicht? Ist das eigene Fahrzeug kaputt, ergibt sich eine Reihe von Problemen: Unterschiedliche Ansprechpartner, lange Wartzeiten – und damit nicht zuletzt ein langer Ausfall der Nutzfahrzeuge. Bei ac truck & trailer ist das aber nicht der Fall: Das Unternehmen mit Sitz in Wiener Neustadt überzeugt mit „Full Service“ aus einer Hand, was für die Kunden gleichzeitig nur einen Ansprechpartner bedeutet.

Als Generalist in den Bereichen Service, Reparaturen und Fahrzeugbau kann ac truck & trailer alle notwendigen Arbeiten sowie alle Überprüfungen – auch ADR – erledigen, ohne das Fahrzeug auch nur einen Tag außer Haus geben zu müssen. Zudem kann ac truck & trailer auch alle versicherungsrelevanten Schadensfälle direkt mit der Versicherung abwickeln. Für die Kunden eine enorme Zeitersparnis!



Weil durch den steten Anstieg an Kunden die jetzige Werkstatt mit drei Serviceboxen einfach zu klein geworden ist, entsteht derzeit direkt an der A2-Abfahrt Wiener Neustadt Süd ein völlig neues Kompetenzzentrum, das dem neuesten technischen Stand entsprechen soll. Darüber hinaus soll auch eine Lkw-Waschanlage errichtet werden. Die Fertigstellung ist für das kommende Jahre geplant.