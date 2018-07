Warum ist Hitze für den Hund so gefährlich?

Man muss sich bewusst machen, dass die Regulation der Körpertemperatur beim Hund ganz anders funktioniert als beim Menschen. Hunde haben an der Körperoberfläche keine Schweißdrüsen und können sich daher nicht durch Schwitzen abkühlen. Zusätzlich staut sich die Wärme häufig durch das dicke Fell. Hunde regulieren ihre innere Temperatur fast ausschließlich über Hecheln. Dieser Mechanismus funktioniert aber nur bis zu einer Außentemperatur von 28°C gut. Bei höheren Temperaturen beginnt die Körpertemperatur zu steigen und der Hund überhitzt.

Im Innenraum eines Autos, das in der Sonne geparkt ist, steigt die Temperatur nach 30 Minuten um 16°C im Vergleich zur Außentemperatur, nach einer Stunde sogar um 26°C. Das heißt, dass selbst bei angenehmen 20°C im Freien bedrohliche Temperaturen in einem Auto entstehen können. Schon nach 30 Minuten kann ein eingesperrter Hund an einem Hitzschlag sterben. Aber auch zu viel Bewegung oder Spielen im Freien bei höheren Sommertemperaturen kann beim Hund rasch zu einer Überhitzung führen.

Woran erkennt man eine Überhitzung beim Hund?

Die ersten Anzeichen sind dauerhaftes Hecheln, Speicheln, gerötete Schleimhäute, Unruhe bis hin zur Panik. Der Hund versucht, kühlere Plätze aufzusuchen. Er wird zunehmend desorientiert, taumelt, wird apathisch, erbricht und setzt (blutigen) Durchfallkot ab. In weiterer Folge fällt das Tier in einen Schock, die lebensnotwendigen Organe werden nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und es kommt zum Organversagen, der Hund wird bewusstlos und stirbt.

Welche vorbeugenden Maßnahmen kann man ergreifen?

Spaziergänge sollte man bei heißem Wetter eher früh morgens und später am Abend machen. Autofahrten sollten nicht ohne Klimaanlage erfolgen. Der Hund darf niemals alleine im Auto gelassen werden, auch nicht kurz oder nur im Schatten. Bei Fahrten in den Urlaub sollte die Mittagshitze auch vermieden werden, es sollte ausreichend Wasser an Bord sein. Auch bei klimatisieren Fahrzeugen sollte der Hund nicht am Fenster auf der Sonnenseite sitzen. Langhaarige Hunde sollten wenn möglich geschoren werden.