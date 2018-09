Das erst im Jahr 2017 gegründete Unternehmen mit Sitz in Wiener Neustadt ist eine Projekt- und Bauträgergesellschaft und entwickelt und verkauft urbane Wohnquartiere, als auch Büro- und Gewerbeimmobilien in der aufstrebenden Metropolregion Wiener Neustadt. Mit zwei Großprojekten wie der „BHF-City“ und dem Wohnbauprojekt am Eyerspergring „Wohnen am Ringstraßenpalais“ setzt die ACP-WN Real Estate ein klares Zeichen ihres Könnens.

Firma mit Stärken in allen Bereichen

Die Bahnhof City wurde ebenfalls von ACP-WN Real Estate geplant. | ACP-WN Real Estate

Der Erfolg der gesamten Unternehmensgruppe liegt in der eigenständigen Entwicklung und Umsetzung aller Projekte. Von der Projektidee über den Grundstückskauf bis hin zur Planung, Bauausführung und dem Verkauf der Liegenschaften zeigt das Unternehmen seine Stärken in allen Bereichen. Die beiden Geschäftsführer können unterschiedlicher nicht sein. Herr DI Andreas Siedl ist nicht nur Geschäftsführer der ACP-WN Real Estate GmbH, sondern leitet seit vielen Jahren sehr erfolgreich gemeinsam mit seinem Partner Architekt DI Gernot Maurer das Büro der SMP - DI Siedl & DI Maurer ZT GmbH, ingenieure | architekten, welches zugleich auch die Generalplanung aller Projekte abwickelt. Mit einem Wort ist alles unter einem Dach geführt und somit steht der Planung von Klein- bis Großprojekten nichts im Wege.

Herr Peter Slavik MBA und ebenfalls Geschäftsführer der ACP-WN Real Estate GmbH ergänzt das Team für den Bereich Marketing und Sales. Herr Slavik leitet unter anderem seit vielen Jahren die CareMed GmbH in Wiener Neustadt und ist als Unternehmensberater für diverse Unternehmen national und international für den Aufbau und die strategische Ausrichtung tätig. Durch die Erfahrung von Herr Slavik im internationalen Vertrieb und durch das riesige „Know How“ in der Baubranche von Herr Siedl steht ein unschlagbares Team an der Spitze des Unternehmens. Beide Geschäftsführer sind im wahrsten Sinne am Boden geblieben und vertreten die Meinung, dass nur durch ein gutes Fundament es erst möglich ist hohe Türme zu bauen.

Weitere Infos:

Web

www.acp-wnrealestate.com

www.smp-zt.at

Mail

office@acp-wnrealestate.com

office@smp-zt.at

