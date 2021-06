Neueröffnung in Parndorf!

Der Sportwett- und Glücksspiel Anbieter ADMIRAL eröffnet im burgenländischen Parndorf seinen neunten Standort. Die neue ADMIRAL Sportsbar liegt unmittelbar beim Designer Outlet (unmittelbar bei KFC) und fügt sich harmonisch in das neueröffnete FMZ ein. Neben der Abgabe von Sportwetten am Wettschalter und an den neuesten Sportwettterminals sind auch 13 der modernsten Glücksspielgeräte, mit dem beliebten NOVOMATIC Gaming-Portfolio, vertreten.

Neben Snacks und kleinen Speisen bietet die Sportsnbar auch ein umfangreiches Getränke Angebot mit frisch gezapftem Bier. Österreichweit betreibt ADMIRAL mehr als 200 Filialen und Sportsbars, davon fast 150 mit Glücksspielgeräten.