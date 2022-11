Rathaus wird zu Adventdorf

Im Vorjahr musste das Organisationsteam rund um Obfrau Renate Bogensperger noch Dinge wie die 3G-Kontrolle einplanen und letztendlich musste der Adventmarkt dann doch kurzfristig abgesagt werden. Heuer kann der Brucker Advent wieder wie vor der Pandemie stattfinden, und zwar von 1. bis 4. Dezember im Rathaus-Hof und am Hauptplatz. Geöffnet ist täglich von 16 bis 21 Uhr.

Foto: Werbung

Das Programm steht und die Flyer sind gedruckt. „Alle freuen sich schon darauf. Die Resonanz bisher ist ausschließlich positiv“, freut sich Bogensperger über die bisherigen Rückmeldungen. Und die Vorbereitungen sind bereits weit gediehen. „Eigentlich habe ich schon fast alles beieinander. Ein bisschen Deko fehlt noch und die Preistafeln muss ich noch schreiben“, erzählt Bogensperger.

Unter den Ausstellern wird auch wieder die Lebenshilfe-Werkstätte sein. Foto: Müller

Kein Wunder, die Obfrau ist auch schon seit Monaten im Einsatz, um alles unter Dach und Fach zu bekommen. „Wir haben heuer auch neue Aussteller dabei“, so Bogensperger. Ein Anbieter von Riesenkrapfen und gebrannten Mandeln kommt etwa sogar aus Horn nach Bruck. „Es freut mich, dass heuer auch der Kindergarten II mit einer Aufführung dabei ist“, so die Obfrau.

Foto: Werbung

Eröffnet wird der Adventmarkt am Donnerstag, dem 1. Dezember, um 18.30 Uhr mit der Brucker Blasmusik. Wie immer wird es neben den zahlreichen Ständen mit weihnachtlicher Deko, Schmankerln und Kunsthandwerk auch wieder ein Rahmenprogramm geben, um die Besucher auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

Foto: Werbung

Den Anfang machen dabei „Popsongs with a message“ von der Gesangsklasse der Anton Stadler Musikschule. Mit dabei ist aber auch wieder Glaskünstler Albert Kollar mit einem Showglasblasen am Samstag. Für ein „Rockin‘ Christmas“ zum Ausklang sorgen am Sonntag die Saxofon-Ensembles der Anton Stadler Musikschule.