Niederösterreich sagt „nah, sicher!“

Damit können nicht nur die Kunden ein starkes Zeichen für ihren Nahversorger setzen, sondern haben auch die Chance auf den Gewinn eines Einkaufsgutscheines. „Unsere Nahversorger bieten nicht nur die beste Qualität für ihre Kunden, sie sind auch Orte des Zusammenkommens und tragen so zum Gemeinschafts-gefühl und der Lebensqualität bei. Darüber hinaus sichern die rund 2.300 Nahversorger, 1.500 Heurigenbetriebe und die mehr als 1.300 Wirtshäuser zahlreiche Arbeitsplätze und schaffen eine enorme Wirtschaftskraft in den Regionen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Wichtigkeit der regionalen Nahversorger.

„Egal ob Fleisch, Milch, Obst oder Gemüse – Niederösterreichs Bauern decken den Tisch an 365 Tagen im Jahr. Für sie hat der Ab-Hof-Verkauf und die Direktvermarktung neue Chancen gebracht und die Konsumenten genießen frische und regionale Lebensmittel vom Bauernhof vor der Haustür. Das schützt die Umwelt, schont das Klima und sichert Arbeitsplätze im Ort“, liegt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf die Aktion „nah, sicher!“ am Herzen.

"Mit der Aktion „nah, sicher!“ wollen wir unsere regionalen Betriebe, Nahversorger und Gastwirte vor den Vorhang holen, denn sie sind das Rückgrat unserer Gemeinden und leisten einen unverzichtbaren Beitrag“, sagt WBNÖ Landesobmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker. „Auch heuer ist es dabei wieder möglich, mit einem regionalen Einkauf beim Fleischer, Bäcker oder Wirten ums Eck, die regionale Nahversorgung zu unterstützen und dabei, mit etwas Glück, tolle Preise zu gewinnen.“

Neben speziellen Angeboten haben Kunden in der „nah, sicher!“-Woche auch die Möglichkeit, Einkaufsgutscheine im Wert von 200, 300 und 500 Euro zu gewinnen. Dafür muss einfach der Gewinnfolder ausgefüllt oder online unter www.nah-sicher.at mitgemacht werden. Neben den Hauptpreisen können Kunden auch einen 30 Euro-Gutschein gewinnen. Dazu werden in den nächsten Wochen „nah, sicher!“-Reporter von der NÖN bei den Nahversorgern unterwegs sein und Kunden bei ihrem regionalen Einkauf ablichten.

Jeder, der mit seiner Aktionstasche fotografiert wird und in der NÖN erscheint, hat den 30 Euro-Gutschein direkt gewonnen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, selbst ein Foto mit einer „nah, sicher!“-Einkaufstasche per Post (an Volkspartei NÖ, Ferstlergasse 4, 3100 St. Pölten) oder digital an info@nah-sicher.at, Kennwort „nah, sicher!“ zu senden. Bis zu sechs Gewinner werden pro Woche in jeder lokalen NÖN-Redaktion ermittelt und anschließend veröffentlicht.