Sie können sich in der Service-Lounge entspannen & bei einer kostenlosen Erfrischung an der Weinbar eine Shoppingpause einlegen. Am Eventplatz erwartet Sie ein Styling Corner powered by dm sowie ein Barber Corner powered by Media Markt.

Folgende Angebote der FISCHAPARK-Shops warten auf Sie:

A1: -50% Rabatt auf das gesamte Smart Home Zubehör

Exklusive Nuki Combo und Starterpakete, solange der Vorrat reicht.

Gültig auf reguläre Ware. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Bei Umtausch erfolgt Verrechnung.

Ausgenommen reduzierte Produkte und Promotions. Pro Person und Einkauf einmalig einlösbar. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Gültig auf alle nicht reduzierten Schuhe & Taschen. Keine weiteren Abzüge möglich.

Sichern Sie sich jetzt Ihren persönlichen -20% Rabatt Code* zum Black Friday am 23.11.! Der Rabattcode ist auf Ihren kompletten Einkauf im Onlineshop oder in Ihrer Lieblingsfiliale einlösbar.Wie? Registrieren Sie sich bis zum 22.11. auf bit.ly/blackfridayexklusiv und Sie erhalten Ihren persönlichen Rabattcode am Black Friday per Mail.

Douglas: -25% auf Düfte & Duftsets!*

*Ausgenommen Aktionsware. Der DC 5% Rabatt wird nicht aufgerechnet. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Gilt auch im Online Shop auf www.douglas.at. Ausgenommen Douglas in Parndorf.

*Angebot gültig von 22.-24.11. Nur solange der Vorrat reicht.

Ausgenommen bereits reduzierte Ware. Gültig am 23. November 2018 in der Fussl Modestraße im FISCHAPARK.

Ausgenommen ist der Kauf von Geschenkkarten, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Ausgenommen reduzierte Produkte und Promotions. Pro Person und Einkauf einmalig einlösbar. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Aktion gültig am 23.11.2018. Black Friday Offers gültig am 23.11.-24.11.2018. Gilt auch auf SALE-Ware. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nicht gültig bei Kauf von Einkaufsgutscheinen. Angebot gilt nur für im Store lagernde Ware.

Keine Barablöse. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nicht gültig auf reduzierte Artikel.

Aktion gültig am 23.11.2018 in der Filiale Fischapark.

Auch gültig auf Aktionspreise. Ausgenommen Spielkonsolen, Games-Zubehör, Games-Software, Bastelsets. Keine Barablöse möglich. Nicht mit anderen Aktionen und Gutscheinen kombinierbar.

Aktion gültig in allen Marionnaud Parfümerien in Österreich und auf marionnaud.at. Ausgenommen bereits getätigte Einkäufe, reduzierte Ware, Gutscheine, Lalique-, Annick Goutal-, Juliette has a gun-, Dyson-, Kiehl’s-, Mac VivaGlam-, Jefree Star-, Pink Ribbon-Produkte und Charity Kuscheltiere.

*Gültig vom 23.-24.11.2018 in allen ORSAY-Shops. Gilt nicht für Geschenkkarten und mit SPECIAL PRICE markierte Artikel und ist nicht mit anderen Angeboten und Aktionen kombinierbar.

Die Aktion gilt nur im SONNENTOR Wiener Neustadt Fischapark. Keine Ablösung in bar. Aktion gilt pro Person am 23.11. auf eine Packung Bratapfel Tee im Doppelkammerbeutel.

Tchibo Cafissimo klassik Kapseln 7+1 GRATIS

Entspricht € 2,53/Pkg. Statt € 2,89

Gültig in allen Thalia Buchhandlungen in Österreich auf lagernde Ware. Ausgenommen Bücher, eBooks und Kalender, die der Buchpreisbindung unterliegen, Zeitschriften, Geschenkkarten und -boxen, rabattierte Ware, Artikel der Marken paperblanks, ergobag & satch sowie tolino eReader. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

25% Rabatt auf tolino vision 4 HD & tolino epos

Gültig in allen Thalia Buchhandlungen in Österreich auf lagernde Ware. Nur gültig auf die eReader tolino vision 4 HD und tolino epos. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

tolino shine 2 HD um nur 79,- Euro

Gültig in allen Thalia Buchhandlungen in Österreich auf lagernde Ware. Nur gültig auf eReader tolino shine 2 HD. Solange der Vorrat reicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Ausgenommen bereits reduzierte Ware, nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Kein Gutscheinkauf und keine Barablöse möglich. Gültig im TOM TAILOR und TOM TAILOR Denim Store, Wr. Neustadt Fischapark.

Gültig in der Trendeyes Filiale FISCHAPARK. Ausgenommen bereits reduzierte Ware, nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Kein Gutscheinkauf und keine Barablöse möglich.

Gilt auch auf SALE-Ware. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nicht gültig bei Kauf von Einkaufsgutscheinen. Angebot gilt nur für im Store lagernde Ware.

Alle Angebote gültig am Freitag, den 23. November 2018. Alle Angaben ohne Gewähr.