Niesen, Juckreiz, Augenbrennen, fließende und verstopfte Nase – Heuschnupfen beginnt häufig im frühen Kindesalter und führt über Jahrzehnte hinweg zur Minderung der Lebensqualität. Die Beeinträchtigungen reichen von Schlafstörungen bis zur Herabsetzung der Lernfähigkeit, besonders bei Kindern. Etwa 20 % der Bevölkerung leiden bereits unter Pollenallergien – Tendenz steigend.

Doch wie kann man zumindest sein Haus oder seine Wohnung pollenfrei halten, ohne Fenster und Türen fest zu verrammeln? Neue Standards setzt das Polltec-Gewebe mit der kombinierten Pollen- und Insektenschutzfunktion.

Mit einer geprüften und dem ECARF-Siegel ausgezeichneten Pollenschutzwirkung von über 99 % gegen Birken- und Gräserpollen, hält das System sogar die besonders kleinen Brennessel- und Ambrosiapollen zu über 90% draußen.

Dabei ist die Durchsicht sowie die Licht- und Luftdurchlässigkeit stark verbessert. Möglich ist dies durch ein neu entwickeltes Maschenkonzept. Die Widerstandsfähigkeit, UV-Beständigkeit und der verbesserte Licht- und Luftdurchlass sorgen dafür, dass das Gewebe ganzjährig nutzbar ist. Polltec ist das Gewebe mit der Kombinationsfunktion zum Schutz vor Pollen und Insekten. Voraussetzung für eine sichere Pollenschutzwirkung eines Gewebes ist aber die lückenlose Montage am Fenster, bei der auch mit der Zeit keine Lücken entstehen. Mit einem vom Fachmann ausgemessenen und hergestellten Insektenschutzgitter ist man auf der sicheren Seite. Und kann den Sommer genießen.

Zuverlässiger Pollenschutz für größtmögliche Sicherheit.

Mit dem Pollenschutz-System Polltec gibt es eine Lösung für gepeinigte Allergiker: Innovatives Schutzgewebe mit Spezialbeschichtung, die die Pollen „anzieht“.

Schützt vor Pollen und Insekten.

Gute Durchsicht durch innovatives Maschenkonzept.

Elastisch, robust, witterungsbeständig.

Leicht zu reinigen: Durch die sehr glatte Oberfläche des Gewebes wäscht der Regen bereits die meisten Pollen wieder ab. Man kann das Gewebe aber auch sehr schnell und leicht selbst reinigen: einfach unter fließendem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch trocken tupfen.

So wirkt Polltec.

Im Gegensatz zu den üblichen, luft- und lichtblockierenden, engmaschigen Geweben besitzt Polltec eine längliche Masche, die auch an der schmalen Seite deutlich größer ist als eine Polle. Dadurch kommt sehr viel mehr Luft und Licht durch das Gewebe. Trotzdem bleiben die Pollen am Gewebe hängen. Dafür ist die Spezialbeschichtung des Polyestergewebes verantwortlich, die die Pollen quasi anzieht und dort festhält. Die Funktionszeichnung oben zeigt einen Gewebeausschnitt in der Außenansicht.

Vergleichen Sie selbst.

Bisherige Pollenschutzgewebe haben ihre Schwäche in der mangelnden Durchsicht, außerdem ist der Luftdurchlass sehr stark eingeschränkt. Sie sind nur begrenzt haltbar und nicht für dauerhafte, ganzjährige Nutzung geeignet. Polltec überzeugt durch wesentlich verbesserte Luft- und Lichtdurchlässigkeit sowie längere Haltbarkeit.

