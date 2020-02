OBERAALFANG | Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – diesen Spruch nahm sich Alexander Weinstabl aus Oberaalfang in der Marktgemeinde Amaliendorf-Aalfang zu Herzen. Der 29-Jährige hat im Februar als Erster im Gmünder Bezirk ein Gewerbe für ein mobiles Sägewerk angemeldet, und trifft damit in Zeiten von Borkenkäfer & Co wohl den Nerv der Zeit.

Kündigung als Initialzündung.

Den Anfang nahm sein Abenteuer zunächst mit einer Enttäuschung, als er im Zuge einer Kündigungswelle bei einem Industriebetrieb in der Stadtgemeinde Waidhofen im Vorjahr den „Blauen Brief“ bekommen hat. Holz hatte er bis dahin nur mit einer festen Säge für den Eigenbedarf geschnitten. Der hauptberufliche Gang in die Selbstständigkeit habe sich dann eben ergeben, sagt Weinstabl: „Die Nachfrage ist groß, weil durch den Käfer so viel Holz abzuarbeiten ist. Viele wissen einfach nicht, was sie damit anfangen sollen.“

Die Sägewerke seien großteils bereits überlastet, würden kleine Einzelmengen oft gar nicht annehmen können.

Dank Benzinmotor: Sägen auch mitten im Wald.

Durch Alexander Weinstabl ist diese Nische seit einigen Tagen besetzt. Und weil sein mobiles Sägewerk mit Benzinmotor läuft, ist er räumlich weitgehend ungebunden: Bei Bedarf fährt er auch direkt in den Wald und macht sich vor Ort ans Zuschneiden. Er kann mit seinem mobilen Sägewerk auch für einzelne Stämme zum Kunden kommen, die Transportfrage des Holzes stellt sich damit nicht.

Reste bleiben nicht im Sägewerk, sondern beim Kunden, und können daher von diesem selbst weiterverwendet werden.

Das Gesprächsthema im ganzen Ort.

Das Feedback aus den ersten Tagen übertraf die Erwartungen des Jungunternehmers. Einen Tag hatte er zum Beispiel zum Schneiden bei einem Freund im Waidhofner Bezirk eingeplant, am Ende blieb er zwei Tage: Immer wieder seien erstaunte Passanten stehen geblieben, „sie fragten, ob ich ihre einzelnen Stämme auch gleich mitschneiden könnte. Die sind froh, dass sie ihr Holz nicht verschenken müssen, sondern es sogar aufwerten, etwa für Ausbesserungen beim eigenen Haus oder Schuppen verwenden können.“

Zweite mobile Säge im zweiten Firmenjahr?

Wenn ein Kunde für das geschnittene Holz selbst keine Verwendung hat, dann kann Weinstabl auch den Verkauf übernehmen. Bei der Kammer war er der Erste, der ein eigenes Gewerbe nur für das mobile Sägen angemeldet hat. Dass er dafür Lehrgeld zahlen wird müssen, glaubt Alexander Weinstabl dennoch nicht: „Ich rechne aufgrund der Nachfrage damit, dass ich spätestens in einem Jahr eine zweite Säge haben werde.“