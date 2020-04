Lern, dass man überall lernen kann – unter diesem Motto hat das WIFI seinen Kursbetrieb innerhalb kürzester Zeit adaptiert und beweist, dass Weiterbildung dank moderner Technik auch ortsunabhängig funktionieren kann. „Bereits in den letzten Jahren hat das WIFI als Nr. 1 in der beruflichen Weiterbildung auf das Thema eLearning gesetzt, wir haben Online-Angebote platziert und einen Fokus auf das Thema Blended-Learning gesetzt.“ So wurden etwa zum Unterricht in Werkstätten und Lehrsälen ergänzend auch Online-Einheiten eingeführt. „Gerade diese Vorbereitungen machen sich jetzt bezahlt und bilden die Basis dafür, dass wir den Kursbetrieb auch im Homeoffice-Modus weiterführen konnten.“

Rund 2.500 Kursteilnehmer online

Die Zahlen zeigen deutlich, dass sich die Bemühungen bezahlt gemacht haben und die Menschen die Angebote nutzen. „Die Frequenz auf der WIFI-Lernplattform hat sich im Vergleich zum Februar nahezu verdreifacht (von rund 500 auf 2.500 Kursteilnehmer). Dies beweist, dass das physische Lernen am WIFI binnen kurzer Zeit auf Distance-Learning verlagert werden konnte.“, erklärt Hartl.

Eine solche Verlagerung ist aber auch mit großen Anstrengungen von Seiten der Trainer und der Kursorganisation verbunden. Trainer müssen ihre Formate umstellen, überlegen, welche Lerninhalte online vermittelt werden können und mit welchen Tools das alles zu bewältigen ist. „Das WIFI als einer der Pioniere in Sachen eLearning stellt hier mit der eigenen Lernplattform ein geeignetes Mittel zur Verfügung.“

Laufende Kurse als Online Meeting

„Die Teilnehmer des Projektmanagement-Lehrganges wollen im Juni abschließen, so ist es für alle eine gute Alternative, sich am Wochenende im virtuellen Klassenraum zu treffen“, erklärt WIFI-Trainer Christian Stradal. Da ist sogar eine rege Diskussion möglich, wenn man sich an gewisse Spielregeln hält. Doch die virtuellen Phasen sind nicht nur auf Management-Themen beschränkt. So treffen sich die Teilnehmer/innen der Ausbildung zur Betreuungsperson in Tagesbetreuungseinrichtungen, Jugend-Coaches und Public Relations regelmäßig auf der digitalen Lernplattform, genauso wie z.B. die Teilnehmer der Werkmeisterschule und noch vieler anderer Lehrgänge. Auch die Kursteilnehmer/innen reagieren auf die rasche Umstellung überaus positiv: „Ein großes Lob, dass so schnell eine gute Alternative gefunden wurde und eine ganz tolle Umsetzung des Lehrstoffes durch die Trainer“, resümiert eine Kursteilnehmerin der Werkmeisterschule.

Von Sprachen bis Elektronik

Neben den laufenden Kursen gibt es auch zahlreiche „reine“ Online-Programme, die jederzeit gestartet werden können. Die Themen reichen dabei von Sprachkursen über Microsoft Office-Kurse bis hin zu Elektronik. Eine Übersicht über alle derzeitigen Online-Angebote und Weiterbildungsmöglichkeiten des WIFI NÖ finden Sie hier: www.noe.wifi.at/distance