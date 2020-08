Ältere und Menschen mit bestimmten Erkrankungen gelten als Risikogruppe. Für Niederösterreichs Pflegeheime war und ist das Coronavirus daher eine besondere Herausforderung.

Anfangs mangelte es vor allem an Schutzausrüstung und Information. „Fast stündlich kamen neue Meldungen, was Covid ist und bedeutet“, so Gerlinde Göschelbauer, Obmann-Stellvertreterin der ARGE NÖ Heime sowie Heim- und Pflegedienstleiterin im Haus St. Louise der Barmherzigen Schwestern in Maria Anzbach. „Schutzausrüstung war schwer zu bekommen. Es gab viele dubiose Angebote“, erinnert sich Walter Freinberger, Vorstandsmitglied der ARGE NÖ Heime und Direktor des PBZ Herzogenburg. Dann wurde es besser. Und: Pflegeeinrichtungen des Landes bekamen regelmäßig neue Informationen.

Private Pflegeheime jedoch hinkten in Sachen Information etwas hinterher, kritisiert Dietmar Stockinger, Obmann der ARGE NÖ Heime und Direktor des Pflegeheims der Barmherzigen Brüder Kritzendorf. Als Vertragspartner betreuen sie genauso Bewohner in Niederösterreich. Trotz regen Austauschs untereinander, hätten aber gerade Häuser, die keinen großen Träger hinter sich haben, mehr Informationen gebraucht. Wie man diese Situation verbessern könnte? Durch einen Vertreter der Langzeitpflege im NÖ Sanitätsstab, sind sich die drei einig.

Dann folgte der Lockdown. Statt Besuche zu empfangen wurde videotelefoniert, später sprach man durchs Fenster oder Plexiglasscheiben. „Die meisten Bewohner haben sich mit der Situation arrangiert“, sagt Göschelbauer. Viele haben Krisen oder sogar den Krieg erlebt und waren der Ansicht: „Das ist halt jetzt so, das wird vorbeigehen.“

Auch die Angehörigen hatten Verständnis. Erst als die Lockerungen begannen, tauchten einzelne Stimmen auf, wozu manche Maßnahmen überhaupt noch notwendig sind. Für Heimleiter sind alle diese Entscheidungen mit einer großen Verantwortung verknüpft. Was ist, wenn etwas passiert?

Die meisten Vorgaben durch die Politik waren Empfehlungen, die oft nicht genau definiert waren. „Die Rechtsunsicherheit war eine enorme Belastung“, so Stockinger. Hat man alle Maßnahmen umgesetzt? Hat man welche übersehen? Jeder Prozess, von der Arbeit der Ehrenamtlichen bis hin zur Seniorenbetreuung, musste auf eine mögliche Ansteckungsgefahr und das Risikopotenzial hin überprüft werden.

Viel Arbeit unter Anspannung

Unter Druck stehen und standen alle Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen. Während in vielen anderen Branchen der Lockdown zu weniger Arbeit führte, war in den Heimen genauso viel zu tun wie immer. Immerhin waren gleich viele Bewohner zu versorgen wie sonst. Nur jetzt unter besonders strengen Schutzvorschriften. Abstand halten und Maske tragen ist gerade bei einer körperlich anstrengenden Arbeit – Pflegekräfte waschen, tragen und heben Bewohner – eine besondere Herausforderung. Dazu kommt die Gefahr einer Ansteckung. „Keiner will derjenige sein, der Corona ins Haus bringt“, so Göschelbauer.

Der Alltag im Heim ging weiter. Zwischen Mitarbeitern und Bewohnern wurden mehr Gespräche geführt. „Trotz der psychischen Belastung und Anspannung der Mitarbeiter war die Stimmung super“, unterstreicht Freinberger.

Für die Systemerhalter – Supermarktmitarbeiter, Ärzte, Pflegekräfte und Co. - gab es anfangs großen Applaus von der Bevölkerung, Balkonkonzerte wurden gegeben, Masken wurden genäht. Dann aber flachte das Lob ab. Und: „Im Moment ist die Wertschätzung gegenüber Menschen, die solche Berufe ergreifen, nicht mehr spürbar“, bedauert Göschelbauer. Obwohl sie es sind, die zu jeder Zeit da waren, um alles aufrechtzuerhalten – und noch immer darauf achten, dass keiner angesteckt wird und die Lebensqualität der Bewohner hoch bleibt.

Was sich durch Corona verändert hat? „Die Menschen sind ruhiger, dankbarer und vorsichtiger geworden“, so Freinberger. Man hat gelernt, dass nicht jeder Termin persönlich stattfinden muss. Es geht auch über Videotelefonie. Auch Telemedizin sei plötzlich möglich gewesen, ergänzt Göschelbauer.

Starterpaket und runder Tisch

Was sie sich wünschen würden? Ein Starterpaket mit Schutzausrüstung für alle Heime, das man nutzen kann, wenn ein Verdachtsfall vorliegt. Ausrüstung erst dann zu erhalten, wenn schon ein Bewohner positiv getestet wurde, sei zu spät. Und: Einen besseren Austausch mit allen, die mit Pflege betraut sind. Und das schon in der Krisensituation, nicht danach. Ideal wäre etwa ein runder Tisch mit Pflegeanwaltschaft, Bewohnervertretung, Pflegeaufsicht und Heimleitern. Gemeinsam könne man mit der Expertise aller noch besser im Sinne der Bewohner handeln.

