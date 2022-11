Einblick in Musterwohnung

Das Wohnquartier „Mühlbach Ost“ bekommt immer mehr und mehr Profil. Die Arbeiten an den Fassaden, und in den Innenhöfen liegen voll im Zeitplan. Eine Musterwohnung zeigt schon jetzt wie eine eingerichtete Wohnung aussehen könnte.

Ein Besichtigungstermin ist jederzeit nach Anmeldung bei Nicole Weyrer (02742/204-249) oder Stefan Eigner (02742/204-250) möglich. Die Wohnungen werden im Frühjahr 2023 bezugsfertig sein.

Auch der Innenhof lädt zum Verweilen ein. Foto: Tobias Singer

Für hohe Lebensqualität sorgt das umfassende Gesamtkonzept: Carsharing, Bike-Sharing, ein attraktives Radwegenetz und eine Busstation direkt am Areal sowie der Mobility-Point sind vorhanden. Themengärten mit Lauben, ein großer Park mit Hundezone, Volleyball, Wasserzugang und Relaxbereich und eine Gemeinschaftsterrasse mit Blick bis zum Ötscher bieten Freiräume mit Mehrwert. Eine Bäckerei direkt im Quartier rundet das Angebot ab.

Die Wohnungen werden im Soforteigentum beziehungsweise zur geförderten Miete mit Kaufoption vergeben. Sie sind zwischen 52 m² und 105 m² groß und verfügen über zwei bis vier Zimmer.

Schon jetzt lässt sich erahnen, was auf die künftigen BewohnerInnen des Alpenland-Wohnquartiers wartet: Kinder spielen im Mühlbachpark zwischen den Bäumen und den Tipis. Besucher kommen und parken das E-Car beim Schnelllader am Mobility Point. Wer will, nutzt den Gemeinschaftsgarten, um frische Kräuter zu holen.

Mehr Infos: www.muehlbach-ost.at