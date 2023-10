Melk: Wohnen im Tor zur Wachau

Melk, eine Stadt von zeitloser Schönheit und kultureller Bedeutung, ist zweifellos ein hervorragender Ort zum Leben. Als Welterbestadt und kultureller Hotspot begeistert Melk Einheimische und Besucher gleichermaßen. Doch nicht nur das - Melk ist auch eine Bezirkshauptstadt, die mit ihren Visionen die Zukunft gestaltet. Vor den Toren der Stadt erstreckt sich die majestätische Wachau, die stolz das Prädikat "Weltkulturerbe" trägt. Hier verschmelzen Natur und Geschichte zu einem atemberaubenden Panorama, das Wanderer, Radfahrer und Genießer gleichermaßen verzaubert. Das weltberühmte Benediktinerstift Melk thront erhaben über dieser malerischen Landschaft und erinnert an die reiche kulturelle Tradition der Region.

In dieser traumhaften Lage errichtet Alpenland derzeit 27 geförderte Wohneinheiten zur Miete mit Kaufoption. Der Bezug ist für den November 2023 vorgesehen. Die Wohnungen haben 2 bis 4 Zimmer und einen Wohnnutzfläche von 47 – 82 m². Jede Wohnung verfügt über einen privaten Freibereich (Balkon, Terrasse oder Eigengarten), einen Einlagerungsraum im Keller sowie einen PKW-Stellplatz in der Tiefgarage. Die Bewohner:innen erreichen auch das Stadtzentrum in nur ca. 15 Minuten zu Fuß. Verkaufsberater Stefan Eigner empfiehlt: „Vereinbaren Sie mit uns einen individuellen Termin, um sich persönlich einen Eindruck zu verschaffen. Es ist wichtig eine Wohnung zu ‚fühlen‘, um zu wissen, ob es DIE Traumwohnung ist. Wenn es passt, kann man schon in Kürze einziehen.“

Foto: zVg

Doch die Lebensfreude von Melk erstreckt sich nicht nur über die Hügel und Flussufer der Wachau, sondern pulsiert auch im Herzen der Stadt. Hier finden Einwohner und Gäste gleichermaßen ein breites Angebot an Freizeitmöglichkeiten und kulturellen Veranstaltungen. Melk vereint das Beste aus beiden Welten: die Ruhe und Schönheit des ländlichen Lebens und die Annehmlichkeiten einer modernen Stadt.

Dieser Standort ist besonders attraktiv für Pendler, die nach einem langen Arbeitstag Ruhe und Erholung im Grünen suchen. Melk bietet die ideale Kombination aus natürlicher Schönheit und urbanem Komfort. Hier können Sie das Beste aus beiden Welten erleben. Melk - wo Lebensqualität auf Weltkulturerbe trifft.

Vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin und erleben Sie, wie Ihr Traum von einer neuen Wohnung in Melk wahr werden kann!

Kontakt

Eigner Stefan Foto: Marius Höfinger

Stefan Eigner (02742/204-250 bzw. verkauf@alpenland.ag)

Weitere Information und verfügbaren Wohnungen: www.alpenland.ag/we/IW00100002638