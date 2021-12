Wer checkt, was drinnen steckt?

Stimmt es, dass die Milch eines der am besten kontrollierten Lebensmittel ist?

Mag. DI Johann Költringer AMA-Marketing

Johann Költringer: Rohmilch ist ein sehr sensibles und leicht verderbliches Lebensmittel. Durchgehende und unabhängige Kontrollen sind daher ein wesentlicher Bestandteil einer vertrauenswürdigen Qualitätspolitik. Wir übernehmen beste Rohmilchqualitäten von unseren Milchbauern und veredeln diese in den Molkereien und Käsereien zu hochwertigen Milch- und Käsespezialitäten. Dabei sind die hohen Qualitäts- und Verarbeitungsstandards des österreichischen Lebensmittelbuches maßgebend. Sie werden natürlich auch kontrolliert. Dafür steht das AMA-Gütesiegel-Programm. Durch die durchgehende Kontrolle, beginnend beim Landwirt über die Verarbeitung bis zum Lebensmittelhandel, kann höchste Qualität garantiert werden. Kontrolliert werden dabei nicht nur Qualitätsstandards, sondern auch die Produktherkunft.

Was macht die heimische Milchwirtschaft so besonders?

Költringer: Neben der hohen Qualität ist die Nachhaltigkeitsstrategie ein wesentlicher Ansatz der heimischen Milchwirtschaft: Mit 100 % Gentechnikfreiheit, Verzicht auf Palmölprodukte und Soja aus Übersee in der Fütterung, dem EU-weit höchsten Bioanteil, hohem Grünlandanteil in der Fütterung, kleinen und überschaubaren Betriebseinheiten, hohen Tierwohlstandards und vielen regionalen Produktspezialitäten erreicht die heimische Milchwirtschaft international vorbildliche Klimaschutzwerte und bewahrt die Kulturlandschaft in unserem Land.

Das klingt nach mehr Qualität als Quantität – rechnet sich das?

Költringer: Den Erfolg der Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie der heimischen Milchwirtschaft bestätigt nicht nur die steigende Beliebtheit heimischer Milchprodukte im In- und Ausland, sondern auch die Zahl der Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben. Wir können sehr stolz auf unsere Milchprodukte sein: Die hohen Standards und strengen Kontrollen im Rahmen des AMA-Gütesiegel-Programms sind ein wesentlicher Teil des Erfolges, auch wenn diese im Wettbewerb oft herausfordernd sind.