Die Amethyst Welt Maissau am Übergang von Wein- zum Waldviertel ist nicht nur als facettenreiches Familienausflugsziel für jede Witterungslage bekannt, sondern auch für seine außergewöhnlichen Erlebnistage. Für das Ferienfinale 2021 haben sich Geschäftsführer Josef Sparrer und sein Team etwas Besonderes einfallen lassen und gleich einen ganzwöchigen Reigen an Erlebnistagen konzipiert.

Zwischen 30. August und 4. September werden täglich wechselnde Programm-Highlights geboten, darunter eine schmackhafte Schatzgräberjause, Kinderschminken, eine Familienrätselrallye, Basteln, Burger-Essen, Alpaka-Wanderungen, Gewinnspiele und unterschiedliche Schätze in der Goldwaschanlage.

Seitdem das öffentliche Leben wieder weitgehend ohne Einschränkungen möglich ist, hat der Besucherzuspruch in der Maissauer Edelstein-Erlebniswelt innerhalb kürzester Zeit wieder enorm Fahrt aufgenommen. „Wir haben seit Wochen täglich volles Haus.“, unterstreicht Geschäftsführer Sparrer den äußerst positiven Trend und führt aus: „Was sich jetzt zur Jahresmitte sagen lässt, ist, dass wir auf einen sehr starken Sommer zusteuern. Nach den herausfordernden Monaten ist diese Entwicklung natürlich umso erfreulicher. Vor allem aber zeigt der überaus große Zustrom, dass unsere Positionierung als kindergerechte Erlebniswelt mit Programmangeboten für jedes Wetter und die kontinuierliche Erweiterung unserer Attraktionen eindeutig bei den Menschen angekommen sind.“

Auch die 3G-Regel hat der Ausflugslust in der Amethyst Welt Maissau keinen Abbruch getan. „Unsere Besucherinnen und Besucher befolgen die bestehenden Corona-Regeln sehr gewissenhaft, um ihren Ausflug in vollen Zügen genießen zu können. Diese Bereitschaft hat meine Erwartungen eindeutig übertroffen.“, zeigt sich der Geschäftsführer erfreut.

Festwoche als Dankeschön zum Ferienende

Anker / Amethyst Welt

„Um all unseren begeisterten Gästen zum Abschluss der Sommerferien ein besonderes Zuckerl bieten zu können und damit herzlich Danke für ihre Treue zu sagen, ist die Idee entstanden, statt eines einzelnen Erlebnistages heuer gleich eine ganze Erlebniswoche voller Highlights auf die Beine zu stellen.“, so Josef Sparrer. Das Resultat sind die „Spiel & Spaß Tage“, die von 30. August bis 4. September jede Menge Programmpunkte für Klein und Groß bieten.

Die gesamte Woche über locken eine Riesenhüpfburg, Schätzspiele mit tollen Preisen und eine spannende Familienrätselrallye durch das weitläufige AmethystGelände. Zusätzlich gibt es an jedem einzelnen Tag dieser Festwoche besondere Themenschwerpunkte, wie zum Beispiel echte Dinosaurier-Zähne in der Goldwaschanlage, eine herzhafte Schatzgräberjause, lustiges Kinderschminken, großes Burger-Essen oder kuschelige Alpakas zum Streicheln. „Mit diesem breiten Angebot möchten wir Kindern und Familien zum Ende der Sommerferien noch einmal eine besonders schöne und erlebnisreiche Zeit bei uns bereiten!“

Alle Attraktionen geöffnet

Auch während der „Spiel & Spaß Tage“ stehen in der Amethyst Welt natürlich sämtliche Ausstellungsbereiche und Attraktionen für Besucher bereit. Je nach Wetterlage und individuellem Wunsch kann der Ausflug entweder mehr auf die Innenräume oder die vielfältigen Outdoor-Möglichkeiten ausgerichtet werden. Im Innenbereich warten der einzigartige Schaugang, der Zugang zur größten freigelegten Amethyst-Ader der Welt ermöglich, sowie das in allen Farben erstrahlende Edelsteinhaus, das die faszinierendsten Mineralien und Edelsteine aller Kontinente präsentiert. Für ein perfektes Familien-Gemeinschaftserlebnis führt eine neue Rätselrallye durch die spannende Welt der Edelsteine.

Teil des Edelsteinhauses ist auch die noch bis Jahresende ausgestellte Sonderschau „Achate – Das farbige Geheimnis“, die den Achat mit all seinen spektakulären Ausformungen ins Zentrum der Mineralienwelt stellt. Achate zeichnen sich durch ihre magische Farbvielfalt und ihre einzigartigen Bänderungen aus. Sie entstehen über einen Zeitraum von Millionen von Jahren infolge vulkanischer Aktivitäten und zählen bereits seit der Antike zu den begehrtesten Schmuck- und Heilsteinen. Im Rahmen der eigens für die Amethyst Welt konzipierten Schau sind die unglaublichsten Achate aus aller Welt hautnah zu erleben.

Die farbenreichen Achate als Ausstellungs-Highlight in der Amethyst Welt Maissau. Anker / Amethyst Welt

Damit nicht genug, erwartet die Gäste ein extrem weitläufiges Außenareal, unter anderem mit dem allseits beliebten Schatzgräberfeld, auf dem man sich selbst auf die aufregende Suche nach Amethyst machen kann. In der neuen, wetterfesten Goldwaschanlage haben Abenteuerlustige selbst die Wahl, ob Sie nach Katzengold, Fossilien oder bunten Trommelsteinen suchen möchten. In jedem Fall kommt beim Hantieren mit der „Goldpfanne“ echte Goldwäscherstimmung auf! Im Amethyst-Park gilt es den Chakrenweg und die Energietankstelle zu entdecken, um Kraft zu tanken. Erst im Vorjahr wurde außerdem der Abenteuerspielplatz um mehrere Attraktionen erweitert und lädt gemeinsam mit dem anschließenden Tiererlebniswald zu Spiel, Spaß und perfektem Naturerlebnis.

Neue Wohlfühplatzerl und Picknick-Körbe stehen bereit

An den schönsten Plätzen des Amethyst-Parks wurden im Frühjahr die neuen „Wohlfühlplatzerl“ geschaffen, die nach Lust und Laune für eine kurze Pause oder einen Snack zwischendurch genutzt werden können. Damit eng verflochten ist das neue „Rent a Picknickkorb“-Angebot im Amethyst-Cafe: Amethyst-Picknickkörbe, die in verschiedenen Varianten auf Wunsch für zwei Personen, für Familien oder in der „Romantik-Edition“ mit Sekt für Verliebte angeboten werden.

In jedem Fall werden die Körbe mit genussreichen Schmankerln gefüllt. Den Korb kann man auf Wunsch sogar mit nach Hause nehmen. Für alle, die sich über ihren Picknickkorb ‚klassisch‘ in der Wiese des Amethyst-Parks hermachen möchten, stehen im Shop leihweise Decken zur Verfügung. Wer lieber bei Tisch speist, der kann sein Picknick natürlich auch auf einem der Wohlfühlplatzerl entspannt genießen.

Öffnungszeiten: täglich 10.00 – 18.00 Uhr

3712 Maissau, Horner Straße 36

Tel.: +43/2958/84 840-0 / Email: office@amethystwelt.at

Web: www.amethystwelt.at