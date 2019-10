Bei der diesjährigen Infokampagne hat das AMS ein besonderes Anliegen mit im Gepäck: Man möchte mit den niederösterreichischen Wirtschaftstreibenden zum Thema Inklusion und Einstellung von Menschen mit Behinderung ins Gespräch kommen. Zu diesem Zweck sind noch bis 18. Oktober Berater des Arbeitsmarktservice in ganz Niederösterreich unterwegs und informieren Unternehmen über Angebote und Dienstleistungen – mit dem Ziel, bis Jahresende insgesamt 1.415 niederösterreichische Jobsuchende, bei denen eine Behinderung den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben erschwert, nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

„Die berufliche Integration dieser Jobsuchenden bringt beiden Seiten Vorteile. Uns ist es ein Herzensanliegen, jene, die es besonders schwer haben, intensiv zu unterstützen“, erklärt stellvertretend für die Region NÖ-Mitte der Geschäftsstellenleiter des AMS Tulln, Hans Schultheis.

Ein Blick in die Arbeitsmarktdaten macht das dringliche Anliegen klar: Während die Arbeitslosigkeit insgesamt gesunken ist, stieg jene der behinderten Jobsuchenden in der Region um 4,5 Prozent. Hinzu kommen 3.313 Personen, denen gesundheitliche Einschränkungen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erschweren.

Das AMS nimmt daher heuer zehn Millionen Euro in die Hand, um diese Menschen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Bis Ende August hat das AMS NÖ für 1.740 Jobsuchende mit Behinderungen eine oder mehrere Förderungen finanziert. Knapp Tausend ist der Wiedereinstieg bereits gelungen.

Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes und Bürgermeister von Grafenwörth, der in seiner Gemeinde einen jungen Mann mit Handycap beschäftigt: „Als wir gefragt wurden, ob wir in unserer Gemeinde eine Beschäftigungsmöglichkeit hätten, haben wir einen entsprechenden Arbeitsplatz geschaffen. Es ist für mich selbstverständlich, hier zu helfen.“