Neueröffnung Lokal „Mediterran“

Der in Amstetten bekannte Gastronom Özal Avci hat seinen Traum von einem neuen Lokal verwirklicht und kürzlich das „Mediterran“ im Erdgeschoß des Lininger-Hauses, direkt an der B1, eröffnet. Es wird als Familienbetrieb geführt, in dem großer Wert auf die Verwendung regionaler Lebensmittel gelegt wird. Eine große Auswahl an Getränken, wie Weine, Champagner und Cocktails, ergänzt die mediterrane Speisekarte.

Im dazugehörigen Gastgarten lässt sich die Sonne genießen. Von Montag bis Freitag (11 bis 14 Uhr) wird ein Mittagsmenü angeboten.