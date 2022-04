Der große Zauber aus Bakterien

Die Welt der Mikroorganismen ist das Seine. Und er ist in diesem Bereich kein Unbekannter: Seit über 20 Jahren beschäftigt sich Andreas Pirker mit dem Thema. Der Gmünder hat an mehreren Projekten mitgewirkt, ab 2019 unter anderem in Schrems seine Mischungen mit „regenerativen Mikroorganismen“ angeboten. Zuletzt hat er beim Betonwerk Jungwirth in Rappottenstein angedockt – mit einem besonderen Ziel, das bisher aber noch ruhen musste. Über die Faszination für Bakterien, Alternativen zum Kunstdünger und „reine Marketingware“.

Der Verwendungszweck seiner Produkte reicht von der Gartenarbeit, über die Landwirtschaft bis hin zum Putzmittel. Der Biologe setzt auf zwei Mischungen: Eine, die sauerstoffliebend ist und verhindern soll, dass etwa Heu schimmelt, oder Pflanzen von Mehltau betroffen sind. Quintessenz ist der Stickstoff: „Pflanzen bekommen den notwendigen Stickstoff über Mineraldünger oder über Mikroorganismen. Mein Ansatz ist, dass man künstlichen Dünger durch etwas ersetzt, das es schon gibt“, sagt Pirker. Die zweite Mischung funktioniert auf anaerober Basis, wichtigste Komponente sind sogenannte Purpurbakterien. Die Aufgabe dieser Mischung sieht Andreas Pirker vor allem darin, „die Ordnung in ökologischen Systemen wiederherzustellen und dafür zu sorgen, dass Kreisläufe geschlossen werden“. Und schließlich soll das auch zu einem stärkeren Immunsystem von Pflanzen beitragen.

Das Versprechen: Sparen ohne Minderertrag.

Obwohl Andreas Pirker die Einsatzbereiche effektiver Mikroorganismen recht vielseitig sieht: Über ein Thema spricht er besonders leidenschaftlich. „Mein Herz schlägt für den Einsatz der Mikroorganismen in der Landwirtschaft“, schmunzelt er. Kunstdünger bedrohe nicht zuletzt auch die Artenvielfalt – das ist dem Biologen ein Dorn im Auge.

Und: „Wenn man es genau nimmt, ist Mineraldünger für Pflanzen wie künstliche Ernährung“, sagt Pirker. Der Einsatz von Mikroorganismen statt Kunstdünger bringe Landwirten finanzielle Einsparungen – ohne Minderertrag. Ein „humöser Boden“ sei zudem leichter zu bearbeiten, es gebe weniger Schadpilzdruck und in weiterer Folge hochwertigeres Futter.

Bei all den versprochenen Vorteilen: Wie kommen die Mikroorganismen an? „Vor 20 Jahren hat es noch ganz wenige Bauern gegeben, die es verwendet haben. Ich habe den Eindruck, dass gerade die jüngeren Generationen aufgeschlossen sind“, meint, Andreas Pirker: „Das Problem ist, dass es manche Produzenten als reine Marketingware sehen, bei der auf Qualität kein Wert gelegt wird. Dann probiert es der Landwirt aus, es funktioniert nicht und er erzählt das im Wirtshaus weiter. So sagen alle, dass es nichts bringt.“ Die am Markt angebotene Qualität sei sehr unterschiedlich, der Laie könne ein gutes Produkt kaum von einem schlechten unterscheiden. „Bakterien sind Vertrauenssache“, so Pirker.

Idee für Bakterien im Beton.

Vor zwei Jahren ist er mit einem ganz besonderen Ziel zum Rappottensteiner Betonwerk Jungwirth gekommen: „Seine“ Mikroorganismen sollten in den Beton eingearbeitet werden und somit auch in diesem Bereich neue Möglichkeiten bringen. Dann kamen die Covid-Pandemie, Lieferengpässe und Ressourcen-Knappheit in der Baubranche – das Projekt musste aufgeschoben werden. An der Idee hält Andreas Pirker aber weiterhin fest.

Was ihn motiviert? „Ich will, dass die Menschen ein anderes Bild von Bakterien bekommen.“