Sommer-Erlebnis am Hennesteck

Mit Blick ins Ötscherland lassen sich entspannte Erholung, aktivierende Erlebnisse und spielerische Wissensvermittlung genießen. Vor allem für Familien bieten die Annaberger Lifte in Niederösterreich jede Menge Abwechslung.

Ready – steady – fly! In rund 90 Sekunden mit über 100 km/h ins Tal fliegen! Wer möchte es nicht erleben: das Gefühl des Fliegens. Bei der Zipline kommen Abenteuerlustige, egal ob Jung oder Alt, voll auf ihre Kosten. Die Zipline Annaberg ist die erste derartige Anlage in Niederösterreich und steht für Nervenkitzel und Adrenalin, gepaart mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Auf vier nebeneinander gespannten Seilen fliegt man parallel zum Sessellift den Berg hinunter und überwindet dabei 386 Höhenmeter. Das bringt Spaß für bis zu vier Fluggäste gleichzeitig!

Foto: Linda Lime

Bei Nikis Alm-Abenteuer die Natur erkunden! Der besondere Kultur- und Naturraum des Berges und seine Nutzung als Alm ist vor allem für Kinder interaktiv und spielerisch erfahrbar: Nikis Alm-Abenteuer führt vorbei an Blumen, Steinmandln und Kühen. Dabei werden die Kids von Niki in ihrem Forschungstrieb aktiviert: oberschlaues Waldtier, das gerne fuchsige Entdeckungen macht und Hintergrundwissen teilt!

Über Wellen und Steilkurven cruisen! Der Mini-Bikepark Annaberg ist ein frei zugängliches Mountainbike-Trainingsareal direkt bei den Annaberger Liften mit Pumptrack, Skillstrack, Flowline und Skillsline. Die Anlage ist für alle Könnensstufen gedacht, für Kinder und Erwachsene, vom Laufrad bis zum Profibike, um Fahrgefühl, Gleichgewicht und das Mountainbiken im Gelände zu trainieren. Kinderräder können vor Ort ausgeliehen werden. Wer auf zwei Rädern die MTB-Strecken des Mariazellerlandes erkunden möchte, findet ebenso eine kleines, aber feines Angebot an E-Mountainbikes im neuen Bike-Verleih.

Jede Menge Abwechslung gibt es in Annaberg für Groß und Klein.

Foto: Jolly Schwarz

Im Motorik-Parcours Gleichgewicht und Geschicklichkeit trainieren! Kinder und Erwachsene können im Motorik-Parcours ihre Geschicklichkeit testen! Direkt beim Ticketpoint der Annaberger Lifte kann jeder seine motorische Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen und natürlich auch verbessern.

Die Stationen sind für nahezu alle Altersgruppen und Fitnesslevels geeignet. Egal ob Wippbalken, Wackelplatte, Balanciersteig, Hüpfplatte oder Palisaden – jeder kommt hier auf seine Rechnung! Für die Kleineren bietet zusätzlich der Rutschturm jede Menge Spaß und eine hervorragende Abwechslung.

Erlebnisse mit Herz und Hausmannskost! Gekrönt von einem fantastischen Panoramablick, werden auf der Anna-Alm selbstgemachte Hausmannskost und frische Mehlspeisen aufgetischt. Regionale Säfte und Biere runden jede Mahlzeit ab. Erreichbar sind die Anna-Alm und die Zipline Annaberg schnell und bequem mit der Vierersesselbahn Hennesteck.