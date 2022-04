AnnoLIGNUM Durch ein Zeitfenster

Lesezeit: 2 Min

Stefan Blumberger faszinieren alte Handwerkstechniken. In der AnnoLIGNUM Holz-Erlebnis-Welt hat er seine Begeisterung in einer Schauwerkstatt zum Leben erweckt. Foto: zVg

D ie Liebe zur Tischlerei wurde Stefan Blumberger praktisch in die Wiege gelegt. Bereits als Kind interessierte er sich für die handwerklichen Arbeiten im väterlichen Betrieb. Seine Begeisterung für alte Handwerkstechniken führte zur Eröffnung der AnnoLIGNUM Holz-Erlebnis-Welt in Waidhofen, wo Blumberger in einer Schauwerkstatt sein Können mit alten Geräten und Werkzeugen präsentiert.