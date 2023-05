Antwortkarte, Online-Portal, Anruf oder Mail – Alle Wege zur EVN

APA-Video

Um unsere Kundinnen und Kunden vor einer Index-basierten Preiserhöhung zu schützen und um gleichzeitig Rechtssicherheit zu gewinnen, gehen wir einen schwierigen Weg und lassen die Verträge von 300.000 Kundinnen und Kunden mit sogenannten Altverträgen auslaufen. Natürlich Hand in Hand mit einem attraktiven neuen Angebot.

Stefan Zach, Pressesprecher der EVN. Foto: Daniela Matejschek

Bereits 160.000 Kundinnen und Kunden nahmen unser neues Fixpreis-Angebot an. Wir freuen uns über diese Zustimmung und werden auch im kommenden Winter ein verlässlicher Partner für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sein.

Das Angebot kann via Antwortkarte oder online rasch und unkompliziert angenommen werden. Wer Fragen dazu hat, kann sich unter anderem bei der EVN Info-Tour schlau machen, die in knapp 500 Gemeinden Niederösterreichs halt macht. Uns ist es wichtig, niemanden im Regen stehen zu lassen. Wir möchten möglichst viele Menschen erreichen. Vor allem ältere Menschen, aber auch Menschen mit sprachlichen Barrieren bevorzugen häufig den persönlichen Kontakt gegenüber dem Online-Angebot. Schon in den ersten Wochen haben täglich zwischen 600 und 800 Kunden unsere mobilen Beratungsteams besucht. Durch die vielen Gespräche erfahren wir aus erster Hand, wo der Schuh drückt und können rasch helfen. Viele Fragen können vor Ort beantwortet werden.

Die genauen Tour-Stopps findet man unter: https://www.evn.at/home/evn-infotour