Wer sich bei der SCHULE & BERUF ausgiebig über die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten informiert, ist in jedem Fall ein Gewinner. Damit sich das Interesse gleich doppelt lohnt, gibt es die Messe-Rallye-Challenge powered by Playmit! Egal ob am Messestand vor Ort oder im Fachportal – überall warten Fragen und wertvolle Punkte sowie am Ende die Möglichkeit auf tolle Preise. So funktioniert es:

Zum Start braucht es eine Registrierung auf Playmit: www.playmit.com/registrieren. Dafür muss man mindestens 14 Jahre alt sein. Jüngere Teilnehmer können die Registrierung mit ihren Eltern abwickeln.

Ist die Registrierung erfolgt, loggt man sich am besten gleich unter www.playmit.com/login ein. Egal ob auf der Messe vor Ort oder im Fachportal www.schule-und-beruf.at.

Sofort kann man einfach von Aussteller zu Aussteller gehen und Fragen beantworten! Jedes Quiz beinhaltet vier Fragen je Aussteller. Pro richtiger Antwort gibt es einen Punkt.

Für jeden Aussteller erhält man Bonuspunkte. Besuche daher so viele Aussteller wie möglich! Wer bei mindestens drei unterschiedlichen Ausstellern war und das Messe-Rallye-Quiz gespielt hat, kann seine persönliche Messe-Urkunde als PDF downloaden und ausdrucken.

Zur Info: Auf der Präsenzmesse befinden sich die entsprechenden QR-Codes gut sichtbar am Messestand. Im Fachportal ist das Symbol im Fernsehermonitor des jeweiligen Ausstellungsstandes ganz oben im Bild platziert.

Auf die Besten warten am Ende tolle Preise! Für die ersten 10 User im Ranking gibt es Shopping-Gutscheine im Wert von 50 Euro! Der Hauptpreis – ein Apple Iphone 12 mini – wird unter den besten 20 Spielern verlost.

Alle Infos zur Messe-Rallye gibt es online unter: www.schule-und-beruf.at.

Die Messe-Rallye-Challenge powered by Playmit ist von 30. September bis 7. Oktober 2021 online – also auch nach der Messe.