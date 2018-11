„Ich bin seit mittlerweile 16 Jahren mit dabei, die Arbeit beim Hilfswerk macht mir noch immer sehr viel Freude“, strahlt Viktoria Bieber. Die Altlengbacherin wurde in ihrer Karenzzeit vom Hilfswerkbüro kontaktiert, sie hat „geschnuppert“. „Und es hat auch schon gepasst“, erzählt die 51-Jährige, die vorher im Universitätsklinikum als Diplomkrankenschwester eingesetzt war.

Ganz viele besondere Momente gab es in der Hilfswerkzeit, an eines erinnert sich Viktoria Bieber ganz besonders gerne: „Ich hatte eine Kundin, die am Tag nach mir Geburtstag hatte. Ich hatte Kekse aus der Konditorei besorgt, die ich ihr zum Geschenk machen wollte. Als ich ins Zimmer kam, war die gesamte Familie da und sang für mich ein Geburtstagslied, das war für mich emotional sehr ergreifend“, erzählt Viktoria Bie ber und nennt es als Beispiel, wie eng die Bindung zu den Kunden oftmals ist.

Zu den Aufgabenbereichen zählt vor allem die Pflege von Kunden in höheren Pflegestufen mit Verbandwechsel und Verabreichung von Injektionen, Sondennahrung und Handhabung der Schmerzpumpe. „Und ein monatlicher Check bei allen Kunden zur Qualitätssicherung“, schildert Bieber, das sei vor allem für die Kundenzufriedenheit und zur Qualitätssicherung wichtig, „damit alles so läuft, wie es laufen soll“.

Die Freude am selbstständigen Arbeiten, Flexibilität und der Wunsch nach richtigem Pflegen können seien wichtig, um in diesem Beruf zu arbeiten. Viktoria Bieber schätzt vor allem, dass sie genügend Zeit für ihre Kunden hat. „Und es freut mich, dass ich ihnen durch meine Arbeit das Zuhausesein ermöglichen kann.“

Ihr gefällt das familiäre Arbeitsklima, auch mit den Vorgesetzten, zu den weiteren positiven Aspekten zählt die Altlengbacherin auch noch, dass auf private Situationen Rücksicht genommen wird, man Vollzeit, Teilzeit oder geringfügig arbeiten kann, es keine Nachtdienste zu machen gibt und die tolle Weiterbildung: „Man darf sich die Themen von medizinisch-fachlichen Sachen bis hin zur Krisenintervention und psychologischen Angeboten selbst aussuchen. Und die Vortragenden sind echt toll.“

Trotzdem fehlen immer wieder diplomierte Pflegekräfte und Pflegeassistenten. Wieso das so ist? „Manchem ist einfach die Verantwortung zu groß, schließlich sind vor Ort immer wieder wichtige Entscheidungen zu treffen“, mutmaßt Bieber, die erklärt, dass wichtige Fragen immer wieder im Team besprochen werden können. Verstärkung ist willkommen: „Wer sich entfalten möchte, selbstständiges Arbeiten und eine abwechslungsreiche Tätigkeit sowie ein eigenes Dienstauto schätzt, ist bei uns genau richtig und soll sich im Neulengbacher Büro einfach melden“, sagt Viktoria Bieber.

Das Hilfswerk in Ihrer Nähe

Hilfe und Pflege daheim Neulengbach

Wienerstraße 48, 3040 Neulengbach

02772/553 55, Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr, pflege.neulengbach@noe.hilfswerk.at