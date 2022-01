Selbständig leben können im Alter

Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft „Arthur Krupp“ errichtet im ehemaligen Gerichtsgebäude zehn geförderte, barrierefreie Wohnungen, im dahinterliegenden Neubau gibt es sogar 30 solcher Wohneinheiten zu beziehen, entweder mit Garten oder Balkon, zwischen 45 und 64 m². Die Miete beginnt ab 432 Euro und reicht bis 550 Euro, der Finanzierungsbeitrag reicht dementsprechend von 9.102 Euro bis 11.732 Euro. Das Gebäude wird über biogene Fernwärme beheizt, ein Teil des allgemeinen Strombedarfs wird über eine Photovoltaik Anlage am Dach gedeckt – das Flachdach ist sogar extensiv begrünt! Immer mehr, vorwiegend ältere Menschen suchen barrierefreie Wohnungen, um sich das Leben im Alter zu erleichtern.

Die „Arthur Krupp“ errichtete bereits in Berndorf das „Ernst Höger Sozialzentrum“. Bürgermeister Daniel Pongratz, SPÖ, weiß um den Bedarf solcher Einrichtungen und sagt: „Ich bin sehr froh und freue mich, dass das Projekt ‚Begleitetes Wohnen‘ in unserer Gemeinde realisiert und bald fertiggestellt wird. Durch Unterstützung von Pflegepersonal der Volkshilfe Triestingtal kann hier ein sicheres, eigenständiges und selbstbestimmtes Wohnen in den eigenen vier Wänden stattfinden.

Die Situation in den Pflegeheimen ist aufgrund des Personalmangels sowieso sehr angespannt und nicht immer ist auch eine Aufnahme notwendig. Oft fehlt es einfach an der Barrierefreiheit oder dem Platz in den eigenen Wohnsituationen.“

„Arthur Krupp“-Geschäftsführer Roland Kreuter erklärt: „Mir als Geschäftsführer ist besonders wichtig, dass die älteren und bedürftigen Menschen ein tolles Zuhause haben, in denen sie nicht ausgegrenzt werden und der Zusammenhalt gepflegt wird.“ Man kann, ganz gleich ob zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto, alle wichtigen Einrichtungen rasch und bequem erreichen.