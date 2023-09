Investition in eine „grünere“ Produktion

Mit einer großen Kelle schöpft ein Mitarbeiter flüssige Aluminiumlegierung aus einem Schmelzofen, gießt ihn in die zuvor penibel vorbereitete Form. Kurz kühlt der Guss ab, später wird er aus der Form gelöst. Gleich folgt eine erste Qualitätskontrolle, noch immer hat das Stück mehrere Hundert Grad Celsius.

Es ist ein Einblick in die Produktion der S. Schösswender-Werke Metallgießerei GmbH, einem der größten Arbeitgeber Litschaus. Dort werden vor allem Aluminium- und Messinglegierungen in Kokillenguss und Sandguss bearbeitet, Metallteile zur Bearbeitung unter anderem gefräst, geschliffen und gestanzt. Trotz Herausforderungen in einer recht energieintensiven Branche: Schösswender investiert wieder kräftig in den Standort, baut etwa die hauseigene Energieversorgung aus und holt eine neue CNC-Bearbeitung in den Maschinenpark.

Lager übersiedelte in 15m hohen Turm. Weiter hinter der Gießerei wurde 2019 ein Lagerturm angebaut. „Früher wurden die schweren Gussformen mit Stapler oder Leiter aus Regalen genommen“, sagt Geschäftsführer Johann Süß. Heute wird ein Stück per Nummer ausgewählt, ins Computersystem eines Lagerliftes eingegeben, durch digitale Steuerung herausgesucht und ausgegeben. Etwa 950 Kokillen mit ca. 40 Tonnen seien im Lagerturm untergebracht – dank der Höhe auf geringer Fläche.

„In den vergangenen 20 Jahren wurde viel investiert“, sagt Süß. Der Betrieb, heute mit Standort in der Industriestraße, geht auf eine Gießerei zurück, die Ende der 1950er Jahre von Cyrill Auer gegründet und 1970 von Sebastian Schösswender übernommen, in den folgenden Jahrzehnten mehrmals erweitert wurde. Seit über 20 Jahren ist Süß Geschäftsführer, zur Salzburger Schösswender-Holding gehört das Werk heute noch.

In Litschau wird hauptsächlich für die Schienenfahrzeugindustrie produziert: Gut die Hälfte des Umsatzes macht der Bereich aus, umfasst etwa Komponenten für Türen und Bremsen. Auch Zutrittssysteme wie am Skilift enthalten nicht selten Teile „made in Litschau“. Es ist eine Nische, in der sich die S. Schösswender-Werke Metallgießerei GmbH behauptet. „In unserer Größe gibt es österreichweit eine Handvoll Betriebe“, überlegt Süß. Von der Einzelanfertigung bis zur Serienproduktion ist vieles möglich.

Investition in „Greenmachine“. Um künftig größere Teile in der Metallbearbeitung besser handhaben zu können, wird gerade die Ankunft eines 5-Achs-Simultan-Bearbeitungszentrums von DMG vorbereitet. Als „Greenmachine“ soll es ressourcenschonend und energiesparend arbeiten, auch die Beleuchtung in der Produktionshalle wird auf LED umgestellt. Die Maschine wird für Oktober erwartet, sie kann dann geteilt werden – also gleichzeitig fertigen und rüsten, erklären Johann Süß und Martin Gaugusch, für Projektabwicklungen zuständig. In der Größe übersteigt sie vorhandene Fräsmaschinen wesentlich – mit einer Kapazität für bis zu drei Meter lange Bauteile und einer Drehzahl von 20.000 Umdrehungen pro Minute. An die 750.000 Euro fließen in das Projekt.

Nicht die einzige Investition im Herbst: Aktuell verfügt das energieintensive Werk über eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistungskapazität von 200 kWp, 150 sollen noch dazukommen. Rund 30 Prozent des Strombedarfs sollen künftig über Sonnenenergie gedeckt werden. Erst 2022 wurden zwei der zehn Schmelzöfen von Gas auf Strom umgestellt. An sich laufe der Versuch gut, sagt Süß. Um noch mehr umzustellen, müsste aber freilich die Netzinfrastruktur entsprechende Kapazitäten hergeben. Auch abseits der Schmelzöfen brauchen Fräsmaschinen, Polieranlagen oder Röntgen und 3D-Messung im Qualitätsmanagement viel Energie.

Rund 60 Mitarbeiter sind bei Schösswender in Litschau derzeit beschäftigt – die Gießerei im 3-Schicht-Betrieb, die CNC-Fertigung im Zwei-Schicht-Betrieb, der Rest in einer Schicht. Fachkräfte seien auch in diesem Bereich immer gefragt, sagt Süß. Schösswender bildet zum Beispiel in der Zerspanungstechnik und Gießereitechnik aus und hat einige der heutigen Fachkräfte einst selbst ausgebildet.

Beim Rundgang durch die Produktion bleibt nicht verborgen, dass die Tätigkeiten nicht immer einfach sind. Etwa, wenn ein frisch gegossenes Teil aus der Form gelöst und wegen seiner hohen Temperatur nur mit Zange und einigem Sicherheitsabstand angegriffen wird. Aber: Ein bisschen stolz sieht ein jeder der Mitarbeiter aus, wenn die Besucher das Ergebnis betrachten.