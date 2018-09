Qualität, Innovation und Know-How sind Fundamente für erfolgreiches, langfristiges Wachstum. „Diese Qualitäten werden von unseren rund 270 Mitarbeitern am Standort Oed /Waldegg gelebt und laufend vertieft, um so unsere globale Marktführerschaft im Bereich Drillleiter/Isolierte Leiter für Transformatoren und Generatoren weiter auszubauen“, meint der kürzlich ernannte CEO der ASTA Gruppe, Ing. Mag. Heinz Riedler.

Kupferkomponenten für den Hochenergiebereich

Die ASTA ist seit über 200 Jahren ein weltweit führender Anbieter für hochwertige Kupfer-Komponenten für den Hochenergiebereich. Das Unternehmen beliefert aus der Zentrale Oed sowie drei weiteren Standorten in China, Indien und Brasilien Weltkonzerne wie Siemens, General Electrics und ABB ebenso wie kleinere, international tätige Transformatoren- und Generatoren-Hersteller. „Wir sind eine österreichische Firma, die weltweit aktiv ist. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen unseren Werken in Übersee und dem Standort in Oed ermöglicht es uns, schnell und innovativ auf die Anforderungen des Marktes einzugehen und so unsere führende Position im Bereich Kupferverarbeitung für Anwendungen in elektrischen Maschinen zu halten und auszubauen“ ergänzt Ing. Mag. Heinz Riedler.

Ein kräftiges Bekenntnis zum Standort Oed/Waldegg setzt ASTA nicht nur mit dem Engagement in lokalen Vereinen. 2014/2015 investierte das Unternehmen rund 25 Millionen Euro in den Ausbau der lokalen Produktions- und Fertigungskapazitäten, um den Standort langfristig abzusichern und fit für die kommenden Jahre zu machen.

So beabsichtigt ASTA in naher Zukunft das Produktportfolio in Bereiche wie zum Beispiel Elektromobilität auszuweiten. Grundlage dafür bilden abermals das tiefgreifende Know-How und der Wille zu Verbesserung der Belegschaft in Oed, wo auch über eine Aufstockung der Mitarbeiterzahlen nachgedacht wird.

Nähere Informationen auf www.asta-austria.com