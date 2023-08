Spitzentennis in Tulln: Junge Wilde treffen auf schlaue Füchse!

Wenn am TC Tulln die nun dritte Auflage der NÖ Open powered by EVN in Szene geht, dann ist Wettkampftennis in Reinkultur geboten! Jenes energetische Tennis nämlich, mit dem aufstrebende Talente mit allen sportlichen Mitteln für ihren Traum vom Aufstieg in der Weltrangliste fighten, und etwa auch jenes abgebrüht-strategische Tennis, mit dem einige, noch vor kurzem ganz vorne etablierte Cracks versuchen, ihren Karrieren frischen Schwung zu verleihen. Challenger-Tennis vom Feinsten eben, mit intensiven „Cage Fights“ bis zum allerletzten Schweißtropfen! Gekämpft wird um 118.000 Euro Gesamtpreisgeld und um 100 Punkte für die ATP-Weltrangliste für den Turniersieg in Einzel wie Doppel.

Das Ticketing für die NÖ Open powered by EVN erfolgt online via www.oeticket.com, an den Vorverkaufsstellen bzw. an der Tageskasse.

NÖ-Card-Besitzer:innen erhalten 25 Prozent Ermäßigung.

Inhaber:innen einer NÖTV-Lizenzkarte erhalten in der Turnierwoche von Mittwoch bis Freitag beim Vorweisen an der Tageskasse 25 Prozent Ermäßigung. Mehr Infos auf www.noeopen-tulln.at

Angeführt wir die Setzliste vom spanischen Routinier Albert Ramos-Vinolas (35). Dieser rangierte zwei Wochen vor seinem Tulln-Debüt auf Platz 90 der Weltrangliste, war bereits Nummer 17 der Welt, konnte in seiner Karriere vier ATP-Titel und fünf Challenger-Siege erringen. Seinem gepflegten Spiel mussten sich schon Superstars wie Roger Federer oder Dominic Thiem beugen. Insgesamt erspielte der Katalane über 10 Millionen US-Dollar Preisgeld.

An Nummer 2 gesetzt ist mit Jurij Rodionov Österreichs Nummer 3 (Foto). Zu Nennschluss auf Rang 104, will sich der 24-jährige Niederösterreicher in Tulln seinen heuer zweiten Challenger-Titel holen und möglichst weit in die Top-100 der Welt vordringen. Insgesamt hält der Linkshänder aus Matzen bei bereits sechs Challenger-Siegen.

Sieben Einzeltitel auf der Challenger-Tour konnte sich der Deutsche Maximilian Marterer bislang sichern. In Tulln die Nummer 3, erreichte der 28-jährige TSG-Hoffenheim-Fan aus Nürnberg bereits Platz 45 der Weltrangliste, aktuell steht der Linkshänder auf 129.

Erst 21 ist der Viertplatzierte auf der Tullner Setzliste und als aktuell Elfter im Next Gen Race ungebrochen gut im Rennen um einen Startplatz fürs „Masters“ der besten acht ATP-Jungprofis in Mailand. Nach Tulln kommt der Italiener Flavio Cobolli mit einem Challenger-Sieg im Gepäck. In der Weltrangliste steht der junge Römer auf Platz 138.

Zu tun bekommen es die internationalen Gäste mit einer bärenstarken-Phalanx! Neben Jurij Rodionov steht neuerlich auch wieder die rot-weiß-rote Nummer 4, Filip Misolic (ATP-Nr. 168), am Tableau. Der 23-jährige Steirer erreichte im Vorjahr überraschend des Endspiel des ATP-Turniers von Kitzbühel und gewann heuer, in Italien, seinen zweiten Challenger.

Bereits drei derartige Titel nennt der Niederösterreicher Dennis Novak (ATP 187) seine eigen. In Tulln will sich der in Klosterneuburg lebende Familienvater in Topform präsentieren: „Es ist nur 25 Minuten von mir zu Hause entfernt und deshalb ein richtiges Heimturnier. Ich freu mich schon sehr darauf!“

Ins selbe Horn stößt mit dem Lukas Neumayer (20)auch Österreichs Staatsmeister der Jahre 2022 und 2023. Im Vorjahr gab er in Tulln sein Challenger-Debüt, heuer ließ er bereits mit zwei Endspielteilnahmen aufhorchen: „Ich kann’s kaum erwarten, wieder in Tulln aufzuschlagen!“