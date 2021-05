Weitra

Pünktlich zu den Öffnungsschritten nach der Pandemie waren auch die Bauarbeiten am Zubau zum Hotel Restaurant Hausschachen in Weitra abgeschlossen: Das Haus ist bereit für die Gäste, teilweise sind die Zimmer bereits belegt.

Hotel-Kapazität mehr als verdreifacht.

zVg

Das Hotel wurde um 22 auf nun insgesamt 30 Zimmer erweitert.

Die Zimmer im Obergeschoß sind wie schon im bestehenden Trakt modernst ausgestattet und vermitteln in warmen Grün-Braun-Tönen angenehmes „Hausschachen-Wohlfühl-Feeling“ mit Blick entweder auf den Teich oder die Driving Ranch und das Schloss Weitra. Frühstück vom Buffet wird von den Hotelgästen im Restaurant eingenommen.

Bei Bedarf steht im Neubau im Erdgeschloß ein Frühstücksraum zu Verfügung, der zusätzlich als Seminarraum genutzt werden kann. Die erforderlichen technischen Geräte für Seminare werden zur Verfügung gestellt. Neu ist auch eine tagsüber besetzte Reception.

zVg

Golfmanager Alfred Kern, der jetzt auch als Hotelmanager im Einsatz ist, weist auf die exzellente Lage des Hotels hin: direkt am Golfplatz und am Badeteich, Freizeitsportmöglichkeit mit Wandern und Spazieren im angrenzenden Hausschachen-Wald und Motorik-Park und nur einen „Katzensprung“, sprich zehn Gehminuten, durch die idyllische Allee in die Altstadt von Weitra. Kern: „Das ist das Besondere gegenüber anderen Golf-Resorts“.

Man will aber nicht nur ein Hotel für Golfer sein, sondern das Haus für alle offen wissen - Familien, Seminarteilnehmer, Fahrradfahrer, Wanderer, Kulturgäste und Geschäftsreisende - jeder ist herzlich willkommen.

Fünf bewegte Jahre.

Eigentümer Gerhard Seidl erzählt in einem kleinem Rückblick von seiner Motivation für den Ausbau seines Betriebes.

zVg

2017 wollte er mit der Übernahme der Betriebsanlage den Golfplatz auf Vordermann bringen und die Gastronomie verpachten, stellte aber dann fest, dass es sinnvoller ist, den Betrieb selber zu führen, das eingespielte Personal zu halten mit ganzjähriger Beschäftigung.

Bereits bei der ersten Bauphase 2019 mit dem Neubau von Restaurant und 8-Zimmer-Trakt standen die Überlegungen für den weiteren Ausbau im Raum, schon da wurden die technischen Vorkehrungen dafür getroffen.

Die Kapazitätsnachfrage nach Zimmern in Weitra und auch in der Umgebung bei Großveranstaltungen wie Golfturnieren, Bierkirtag und Adventtagen bestärkten das Ausbau-Vorhaben.

Das Jahr 2020 mit Pandemie und vielen Österreichern, die ihren Urlaub im Land verbrachten und auch das Waldviertel erkundeten, zeigten den enormen Zimmerbedarf auf. So erfolgte im Herbst 2020 die Entscheidung, den Plan in die Umsetzung zu bringen.

zVg

Der knappe Zeitplan für den Bau wurde perfekt eingehalten. Der Auftrag wurde am 25. Oktober 2020 abgeschlossen, Fertigstellung war am 14. Mai 2021.

Gerhard Seidl streicht seine vollste Zufriedenheit mit den Baufirmen hervor, speziell erwähnt er Leyrer+Graf.

Fast alle Professionisten kamen aus der Region, was auch der regionalen Wertschöpfung dient. Die Kostenstruktur mit etwa 2,5 Millionen Euro wurde eingehalten, als Förderung wurde um Covid-19-Investitionsprämie angesucht.

28 Beschäftigte.

Das Personal wurde zur Wiedereröffnung 1:1 übernommen, beschäftigt sind derzeit 28 Personen – um zehn Personen mehr als vor dem Zubau. Bitte blättern Sie um!

Die Profis hinter dem Ausbau

Totalunternehmer Leyrer + Graf: Von der Entwicklung über die Planung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe. Bei der Errichtung des Hotel-Zubaus mit 22 Zimmern, eines Frühstücksraums, Küchengerätelager, Abstell-, Technik- und Housekeepingräumen, Terrasse samt Überdachung in Holzmodulbauweise sind ca. 160 m³ Brettsperrholzplatten als Primärkonstruktion für Wand-, Decken- und Dachbauteilen zum Einsatz gekommen.

Die 30 Module wurden in den Werkshallen der Graf-Holztechnik in Horn komplett vorgefertigt. Die Vorfertigung umfasste die komplette Außenhülle inklusive Fenster, Türen, Holzfassade und Dachabdichtung sowie die erforderlichen Aus- und Einbauten der Hotelzimmer, bestehend aus: Estrich mit Fußbodenheizung, Fußbodenbelag, Installation der Elektro- und Haustechnikausstattung, WC, Badezimmer inkl. Fliesen und Sanitärausstattung, Innenwandgestaltung und Doppelbett. Der Transport und das Versetzen der Module erfolgte in nur 4 Tagen.

Bruckner Fenster und Türen: PVC-Alu Fenster, Innentüren, Brandschutztüren, HET in Holz-Alu.

Ing. Ewald Mengl - Red Zac: Beleuchtung, Notbeleuchtung, Niederspannungsverteilung, Erdung- und Blitzschutzanlage, PV-Anlage, Schwachstromtechnik wie Datennetzwerk, Telefonie, Medien- und ELA-Anlage, TV-Aufbereitung inklusive TV-Geräte, Brandmeldeanlage, Zutrittsystem, KNX-Steuerung.

Tischlerei Schalko: Einrichtung des Frühstückraums.

Göschl Haustechnik: HKLS Installationen, Fußbodenheizung und Anschluss an die bestehende Wärmepumpenanlage, Installation einer Wärmepumpe für Warmwasserbereitung, Einbau einer Lüftungsanlage.

Mölzer Sonnenschutztechnik: vier Sonnenschirme Bahama mit Heizung und Beleuchtung je 5x4m bzw. 4 Stk. Unterglas-Markisen mit insgesamt 70m² wurden geliefert und montiert.