WIFI-Werkmeisterschule jetzt anpacken!

„Ich wollte den Vorarbeiterkurs machen. Aber mein Mentor in der Firma Schubrig hat mich überzeugt, dass mich die Werkmeisterschule für Bauwesen im WIFI noch weiterbringt. Schnell war für mich klar die Ausbildung im WIFI zu machen, weil es staatlich anerkannte Zeugnisse ausstellt.“ Auch wenn Steiner damit in eine für ihn neue Welt eingetaucht ist, zeigt er sich von der Ausbildung völlig überzeugt: „Die Vortragenden waren durch die Bank Insider, die wissen, wovon sie reden. Super praktisch war die digitale Lernplattform, die hat mich echt sehr begeistert!“

Mit seinem Blended Learning-Konzept holt das WIFI alle Kursteilnehmer in das digitale Zeitalter. Wissensvermittlung wird hier in verschiedenen Kombinationen – von online bis Präsenz-Lernen – angeboten.

Heute befindet sich Steiner bereits in der Ausbildung zum Baumeister. Insgesamt resümiert er seine Zeit in der Werkmeisterschule: „Überhaupt war es eine interessante und positive Zeit, in der vor allem meine Frau hinter mir gestanden ist.“ Franz Steiners Erfolgsweg zeigt deutlich, welche neuen Zukunftsperspektiven sich für Absolventen der WIFI-Werkmeisterschulen eröffnen.

Mit dem breiten Fachwissen und Know-how in den Bereichen Betriebswirtschaft und Unternehmensführung steht weiteren Karriereschritten nichts mehr im Wege. Funktionen im mittleren Management oder die Ausbildung von Lehrlingen sind nur zwei der zahlreichen Möglichkeiten. Aufgrund ihrer Qualifikation treffen Werkmeister/innen bei Unternehmen auf hohe Akzeptanz und Anerkennung.

Jährlich schließen rund 170 Studierende in einer der sechs Fachrichtungen der Werkmeisterschule im WIFI NÖ ihre Ausbildung erfolgreich ab.