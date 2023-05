DIE WELT MIT KINDERAUGEN SEHEN

Herr Fritz, was bedeutet für Sie persönlich Kindsein?

Peter Fritz: Für mich heißt Kindsein, im Hier und Jetzt zu sein. Ohne sich darüber Gedanken zu machen, was morgen ansteht.

Foto: privat

Was verbinden Sie mit Ihrer eigenen Kindheit?

Fritz: Ich bin in den Bergen Oberkärntens aufgewachsen. Ich war in meiner Kindheit immer draußen – entweder mit meinen Eltern, wenn ich ihnen bei der Arbeit auf der Landwirtschaft geholfen habe, oder mit Freunden unterwegs. Wir waren eine Gruppe an Kindern, die diesen Freiraum miteinander genossen haben. Meine Umgebung war ein riesen Abenteuerspielplatz. Ich erinnere mich heute gerne zurück – und fahre auch heute noch gerne nach Hause. Leider komme viel zu selten dazu!

„Wir alle sind 24 Stunden lang Erwachsene. Mir gefällt an der Ausstellung, dass man die Welt mit den Augen von Kindern sieht.“

Am 13. Mai geht’s auf der Schallaburg los – wie laufen die Vorbereitungen für die Ausstellung?

Fritz: Aktuell sind die Tischler, Schlosser und Maler am Werk. Die Einbauten werden installiert, Grafiken und Illustrationen an die Wände gebracht. Danach kommen die Exponate – die Ausstellung wächst Tag für Tag (lacht).

Foto: zVg

Was gefällt Ihnen denn am besten an der diesjährigen Ausstellung?

Fritz: Grundsätzlich gefällt mir besonders an der neuen Ausstellung, dass man die Welt mit den Augen von Kindern sieht. Erlebbar durch die Ausstellungsarchitektur laden wir zu diesem spannenden und lehrreichen Perspektivenwechsel! Zentral ist dabei für mich ebenso das Gesprächslabor, dabei handelt es sich um einen eigenen Bereich, den man für Workshops buchen kann. In Kleingruppen wird dabei erarbeitet, was es für eine gute, generationsübergreifende Kommunikation braucht.