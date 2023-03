NÖ-Genussbrot aus Hollenstein

„Letztlich stellt sich die Frage: Schmeckt’s oder schmeckt’s nicht“, so brachte der NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger auf den Punkt, worum es beim Finale um das beste Genussbrotrezept Niederösterreichs ging. Und geschmeckt hat Hannes Schwarzlmüllers kerniges Sauerteig-Brot mit der fruchtigen Most-Note der gesamten Jury.

Die Jury (von links): Heinrich Schmid, Evelyne Platschka, Daniel Lohninger, Klaus Kirchdorfer, Thomas Hagmann und Johann Ehrenberger. Foto: Erich Marschik

Neben dem NÖN-Journalisten bestand die Jury aus dem Innungsmeister der NÖ-Bäcker, Klaus Kirchdorfer, dem NÖ-Konditoren-Innungsmeister Thomas Hagmann, NÖ-Lebensmittelgewerbe-Innungsmeister Johann Ehrenberger, Evelyne Platschka, der Direktorin der Landesberufsschule Baden, und Heinrich Schmid, dem Geschäftsführer der Landesinnung der Lebensmittelgewerbe.

Guter Geschmack alleine reicht nicht aus

Es ging bei diesem von den NÖ Bäckern, den NÖ Konditoren und der NÖN ausgerufenen Wettbewerb aber nicht nur um den guten Geschmack. Das Gewinnerrezept sollte außerdem die niederösterreichische Identität einfangen, aus regionalen niederösterreichischen Zutaten bestehen, universell einsetzbar und lang haltbar sein. Ein weiteres Kriterium: Das NÖ Genussbrot soll auch gut per Post verschickbar sein.

Bäckermeister Hannes Schwarzlmüller konnte sich gegen die Konkurrenz aus ganz Niederösterreich durchsetzen. Sein kerniges Roggenmischbrot begeisterte die Jury. Seit 1995 führt der Hollensteiner seine eigene Bäckerei.

Foto: Erich Marschik

Der Mostviertler Hannes Schwarzlmüller konnte sich im Finale knapp gegen das junge Bäcker-Geschwisterpaar Lena und Laura Kasses aus Thaya und den Klosterneuburger Michael Dacho durchsetzen.

Auch der Innungsmeister der niederösterreichischen Bäcker, Klaus Kirchdorfer, kommt aus dem Mostviertel. Er lobt das Gewinnerbrot als ein richtiges „Mostviertelbrot, wie wir es dort gerne haben“. Die Auswahl war für die Jury sehr schwierig. Sie überlegten lange. Für Lebensmittelgewerbe-Innungsmeister Johann Ehrenberger konnte das nachhaltige Roggenmischbrot mit seiner Vielseitigkeit überzeugen.

„Mir ist wichtig, dass das Brot sowohl zu Süßem als auch zu Salzigem passt“, erklärte er. Evelyne Platschka ging bei ihrer Entscheidung sehr praktisch vor: „Ich habe überlegt, welches der Brote ich als Kundin in der Bäckerei mit nach Hause nehmen würde.“

Schwarzlmüller: „Freue mich irrsinnig.“

Der Gewinner des NÖ-Genussbrot-Wettbewerbes, Hannes Schwarzlmüller, war überglücklich, als die Entscheidung bekannt gegeben wurde. Der Hollensteiner betonte: „Ich freue mich irrsinnig. Vor allem auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich bin stolz darauf, was wir geschafft haben, und hoffe, dass wir in Zukunft viel NÖ-Genussbrot backen werden.“ Aber nicht nur die Bäckerei Schwarzlmüller wird in Zukunft das Genussbrot im Sortiment haben. Bald soll das Mostviertler Sauerteigbrot bei allen niederösterreichischen Bäckereien verkauft werden.

Lebensmittelgewerbe-Innungsmeister Johann Ehrenberger lobte die Kreativität aller am Wettbewerb teilnehmenden Bäckerinnen und Bäcker. Klaus Kirchdorfer, der Innungsmeister der Bäcker, sah in dem Wettbewerb „eine wichtige Aktion in einer herausfordernden, schwierigen Zeit.