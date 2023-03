Auszeichung Waidhofner bäckt Genusstorte

Lesezeit: 3 Min Anzeige

Die Finalisten (von links): Laura Kasses, Michael Dacho, Hannes Schwarzlmüller, Stephanie Zeller, Ingrid Aigner und Matthias Krenn. Foto: Erich Marschik

M it einer Haselnusstorte mit Marillenmarmelade konnte Konditormeister Matthias Krenn von der Konditorei Hartner in Waidhofen an der Ybbs die Jury überzeugen und sich über den Titel der NÖ-Genusstorte freuen.