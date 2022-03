Das Autohaus Ebner verfügt derzeit bereits über insgesamt fünf Standorte im Großraum Niederösterreich-Süd und Eisenstadt, bald kommt in Wiener Neustadt ein sechster hinzu. Mit den Marken Opel, Toyota, Hyundai, Jeep, Renault, Dacia, Nissan und Suzuki bietet AutoEbner somit eine enorme Markenvielfalt.

Große Auswahl an sofort verfügbaren Fahrzeugen

Auf den Standorten in Baden/Leesdorf sowie Oeynhausen steht eine große Auswahl an sofort verfügbaren Fahrzeugen der Marken Renault, Dacia, Nissan sowie Opel, Hyundai und Jeep und nicht zuletzt auch an Gebrauchtwagen für Sie bereit.

Gleiten Sie mit französischer Eleganz entspannt in eine emissionsfreie Zukunft! Foto: Renault

Top Angebot: Renault Zoe ab 199 Euro

Aktuell ist im Autohaus Ebner der Renault Zoe Life R110 inkl. NRG-Kick 32A-Set, Komfortpaket und Winterpaket als Tageszulassung um nur € 23.840,- oder im Leasing ab € 199,-/Monat zzgl. Vollkasko und Haftpflichtversicherung unter Berücksichtigung aller aktuellen Förderungen erhältlich. Vereinbaren Sie Ihre Probefahrt direkt vor Ort in Baden/Leesdorf, unter 02252/80255 oder über www.autoebner.at. Kommen Sie vorbei und finden Sie Ihr Traumauto!

Autohaus Ebner eröffnet in Wiener Neustadt

Diesen Termin kann man sich bereits heute im Kalender notieren! Am 7. Mai 2022 findet eine große Eröffnungsfeier mit Live-Musik, großem Zelt und vielen Gewinnspielen am neuen Standort in der Stadionstraße 17 in Wiener Neustadt statt. Weitere Details folgen in Kürze.

AutoEbner ist Ihr perfekter Ansprechpartner wenn es um die individuelle Mobilität geht. Baden/Leesdorf ist der Standort für die Marken Renault, Dacia und Nissan:“