Herr Göndle-Haas, wieso sollte man sich ein Elektroauto kaufen?

Lukas Göndle-Haas: Die e-Mobilität ist sicher eine der modernsten und bei BMW und MINI eine der nachhaltigsten Formen der individuellen Mobilität. Die e-Mobilität ist, zumindest bei BMW extrem nachhaltig. Wichtig zu wissen ist auch, dass BMW daran arbeitet, dass bis 2030 die Fahrzeuge zu 95 Prozent recyclebar sind. So werden aus den Fahrzeugakkus in Folge Stromspeicher für Photovoltaik und vieles mehr. Natürlich wird auch der Rest des Fahrzeugs wiederverwertet. Im Übrigen ist e-Mobilität gar nicht so neu. Zumindest bei BMW nicht, hier hat man schon 1969 das erste Elektroauto gebaut. Ein BMW 1602, der bei den Olympischen Spielen in München den Marathon begleitete.

Aber sind Elektroautos nicht auch sehr teuer?

Lukas Göndle-Haas: Vergleicht man die Ladekosten mit dem derzeitigen Preis für Benzin oder Diesel fahren Sie elektrisch jedenfalls günstiger. Dabei haben heute 100 Prozent elektrisch betriebene Fahrzeuge Reichweiten, die auch weitere Fahrten zulassen. Immerhin 590 Kilometer und mehr kommt man zum Beispiel mit einem BMW i4. Unsere 100 Prozent elektrischen Fahrzeuge benötigen für eine Reichweite von 100 Kilometer mit entsprechender Ladeinfrastruktur gerade mal acht Minuten und teilweise sogar weniger. Wenn man weiß, das die durchschnittlichen Tageskilometer weit darunter liegen kommt man da schon recht weit.

Viel Auswahl hat man noch nicht, verglichen mit den vielen Modellen in verschiedensten Motorisierungen – wie sehen Sie das?

Lukas Göndle-Haas: BMW ist mittlerweile der größte und vielfältigste Anbieter moderner e-Mobilität mit den 100 Prozent elektrischen BMW i4, iX3, iX und bald iX1 und am anderen Ende der Modelle dem luxuriösen BMW i7. Bei MINI gibt es rein elektrisch den Mini Cooper SE. Dazu kommen die vielen Plugin- Hybrid-Modelle, die es bei so gut wie jeder Modellreihe gibt, auch bei MINI. Bis ins Jahr 2025 hat BMW und MINI eine Flotte von 25 elektrifizierten Fahrzeugen im Programm!

Foto: Göndle

Und wie fährt sich so ein Elektroauto?

Lukas Göndle-Haas: Die Fahrdynamik ist faszinierend, das Fahrverhalten begeistert jeden. Man muss es mal erlebt haben! Am besten überzeugen Sie sich von der faszinierende Welt elektrisierter Freude am Fahren bei einer Probefahrt bei uns im Autohaus Göndle! Oder besuchen Sie uns bei der Langen Nacht der e-Mobilität (5. und 6. Mai). Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie vielleicht den 100 Prozent elektrischen MINI SE!