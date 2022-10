Neugierig auf den neuen Corolla Cross?

Toyota erhöht die Zahl der Corolla-Familienmitglieder auf drei: Zur Schrägheck- und zur Langheckvariante, dem Kombi, gesellt sich mit dem Cross eine SUV-Interpretation. Die ist kein Ersatz für einen der beiden kompakten Crossover (C-HR und RAV4), sie reiht sich genau dazwischen ein, mit 4.460 Millimetern Gesamtlänge (Breite 1.825 Millimeter, Höhe 1.629 Millimeter, Radstand 2.640 Millimeter). Analog zum Yaris Cross gehört eigenständiges Design dazu, mit Robustheit signalisierenden Detailelementen – siehe Radkästen – und einer signifikanten Verlängerung der Federwege. Die Bodenfreiheit beträgt 160 Millimeter. Praktikabel sind die Laderaummaße, mit 436 bis 1.359 Liter Volumen. Im Basiskofferraum gehen sich, wie ausprobiert, vier Flugzeugkabinen-Trolleys plus Kleinzeug locker aus.

Mit dem Cross liefert Toyota nicht nur eine Baureihenerweiterung, sondern auch eine Premiere: Im Neo-Crossover debütiert die fünfte Generation des Vollhybrid-Antriebssystems. Die Komponenten von Batterie bis Leistungssteuerung sind kompakter, leichter, agieren somit effizienter. Das wirkt sich in der 1,8-Liter- und in der 2,0-Liter-Version zusätzlich in einer kräftigen Stärkung aus. Aus der Elektriker-Kooperation mit dem kleineren Verbrenner resultieren jetzt 140 PS (23 PS mehr), mit dem größeren Benziner sind es nun 197 PS Systemleistung (vorher: 184 PS).

Grundsätzlich ist der Cross-Corolla, wie seine Brüder, frontgetrieben. In Verbindung mit dem 2,0-Liter-Otto ist Allradantrieb eine Option. Das 4x4-System ist elektrisch generiert, in Form eines unabhängig von der Vorderachse agierenden, an der Hinterachse postierten zweiten Elektromotors. Je nach Bedarf schaltet er sich dazu, fungiert als erweiterte Traktionshilfe, ähnlich wie im Yaris Cross. Allerdings mit deutlich mehr Leistung, nämlich mit 40 PS (Yaris: 5,3 PS).

Die zusätzliche Schubhilfe wirkt sich auf dem Papier mit 50 Kilogramm Mehrgewicht aus, einem Anstieg von 1.450 auf 1.500 Kilogramm. Was in der Praxis jedoch kaum bis gar nicht spürbar ist, wie im Zuge der ersten Begegnung auf abwechslungsreichem Terrain zwischen Barcelona und Sitges erfahren. Hier spielt der Crossover alle bekannten Atouts des Corolla aus: Ausgewogenheit des Fahrwerks, Geräumigkeit des Interieurs und intuitive Bedienung, vor allem mit dem neu eingeführten Infotainmentsystem, was dennoch Platz für klassische Regler lässt. Besonders fein sind im hochgelegten Kompakten die Lenkung und die Bremsen, die Akustik des CVT-Getriebes muss man in Kauf nehmen.