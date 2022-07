Sommerfrische für Pkw-Senioren beim Autohaus KARL

Doch wie beim Menschen, geht auch beim Auto mit einem Plus an Jahren ein Plus an Pflege einher. Nur bei Autopartner Karl ergibt Plus und Plus ein Minus, nämlich ein Minus an Ausgaben.

Sparen durch Bewahren mit der Sommeraktion

Im Zeitraum Juli und August 2022 senkt Autopartner Karl den Werkstatt-Stundensatz für Fahrzeuge ab 8,5 Jahren auf 85 Euro exkl. MwSt. Die Sommeraktion kann jedoch nur für die Marken FORD und VOLVO angeboten werden, so gerne Autopartner Karl allen Senioren unter den KFZ eine vergünstigte Pflege ermöglichen würde. Dafür gibt es umso mehr Aufbereitung für alle Automarken. Zu den gängigsten Evergreens zählen unter anderem:

Lackaufbereitung und -pflege: Lack ist nicht nur Kosmetik. Er ist vor allem bei älteren Modellen eine wichtige Schutzhülle vor Rost und Schäden an der Karosserie. Schon ein kleiner Steinschlag im Lack kann große Schäden nach sich ziehen. Regelmäßige Lackaufbereitung ist daher gerade für die Senioren unter den Fahrzeugen das Um und Auf.

Klima-Service: Einmal im Jahr sollte die Klimaanlage desinfiziert und der Füllstand des Kältemittels überprüft werden, damit diese auch weiterhin einwandfrei funktioniert. Dies ist nicht nur dem Fahrzeug zuträglich, sondern auch der Gesundheit der Insassen, denn in Klimaanlagen tummeln sich gerne Bakterien und Pilze, die dort nichts zu suchen haben.

Unterbodenschutz: Mit dem speziellen Unterbodenwachs von Autopartner Karl und der vorhergehenden Reinigung und Trocknung werden Karosserie-Probleme vermieden, die nötige Qualität für das „Pickerl“ gesichert und die Lebensdauer des Fahrzeuges verlängert.

Scheibenreparatur oder Scheibentausch: Steinschläge und Sprünge im Glas können nicht nur lästig, sondern sogar gefährlich und teuer sein. Es ist daher enorm wichtig, mit der Scheibenreparatur nicht zuzuwarten. Denn dort werden Steinschlagreparaturen prompt und schnell erledigt und bei Bestehen einer Kaskoversicherung fallen im Regelfall für den Fahrzeughalter keine Kosten an. Aber auch bei einem möglichen Windschutzscheibentausch in Erstausrüsterqualität hat sich Autopartner Karl etwas überlegt: „Für Kaskoversicherte übernehmen wir den Selbstbehalt und ohne Versicherungsabdeckung gewähren wir einen Rabatt von bis zu 200 Euro“, berichtet Mag. (FH) Sabine Buryan.

Reparaturen und Instandhaltungen: Gerade bei den sogenannten Verschleißteilen werden Wartung und Pflege von Jahr zu Jahr mehr. Silikonleitungen und Gummidichtungen werden mit der Zeit porös, Schrauben lockern sich und Gewinde nutzen sich ab. Das kann schwere Folgen haben, es sei denn unser Autohaus kümmert sich rechtzeitig darum.

Ältere Autos brauchen Spezialisten

„Mein Team und ich haben ein besonderes Faible für ältere Autos“, schwärmt Werkstättenleiter Peter Reiskopf, „denn wir wissen, wie viel sie ihren Besitzern bedeuten, ob emotional oder finanziell, und wir können unser Know-how von Jahren, bei manchen von uns Jahrzehnten, voll einbringen.“ +Dieses Know-how haben die Herren aus Werkstatt und Fahrzeugaufbereitung naturgemäß ganz besonders bei den beiden Hausmarken FORD und VOLVO.

„Mit unserer Sommeraktion möchten wir Halterinnen und Halter älterer Fahrzeuge die Möglichkeit bieten, geballte Spezialisierung zu einem leistbaren Preis zu bekommen. Was einem lieb ist, muss nicht gleich teuer sein. Denn es ist doch wie bei den Menschen – mit zunehmendem Alter erhöht sich der Pflegebedarf und der muss leistbar sein“, ergänzt Mag. (FH) Sabine Buryan.

www.autopartner-karl.at