Das Autohaus Koller macht E-Mobilität leistbar!

„BYD“ – was für „Build Your Dreams“ steht – ist mit über 1,8 Millionen verkauften Einheiten im Jahr 2022 einer der weltweit größten Hersteller von elektrifizierten Fahrzeugen. Der multinationale, aus China stammende High-Tech-Konzern, ist aber auch Innovationsführer und der einzige Elektroautohersteller der Welt, der mit Batterie, E-Motor, Steuergerät und Halbleiter alle vier Schlüsselkomponenten selbst herstellt.

Die beiden Geschäftsführer des Autohauses Koller, Markus Buchegger MA, und Werner Seimann setzen auf Hightech mit Weitsicht: „Wir sind seit über 100 Jahren Mobilitätspartner im Marchfeld und freuen uns, neben unseren bestens eingeführten Marken Mazda und Ford mit BYD einen der innovativsten und größten E-Auto-Hersteller der Welt im Marchfeld vertreten zu dürfen. Damit setzt das Autohaus Koller einen bedeutenden Unternehmensschritt in die Zukunft und bietet seinen Kunden ein noch größeres Angebot auf dem Sektor der E-Fahrzeuge.“

Der Marktstart von BYD erfolgt mit drei Modellen:

Mit dem BYD ATTO 3 (Kompakt-SUV), dem BYD TANG (7-Sitzer-SUV mit Extra-Stil) und dem BYD HAN (die Premiumlimousine der Extraklasse). Der BYD ATTO ist bereits ab € 34.980,-* erhältlich. Ab Oktober ist ein weiteres Modell, der BYD Dolphin, ab € 25.980,-* erhältlich und Ende 2023 komplettiert der BYD Seal das Sortiment.

BYD ist seit fast 30 Jahren ein Vorreiter in der Entwicklung von Batterien und Akkumulatoren. Mit der Blade Batterie hat das Innovationsunternehmen den sichersten E-Automobil-Akku am Markt entwickelt! Der Lithium-Eisenphosphat-Akku besteht an der positiven Elektrode aus Eisenphosphat. Auf Kobalt kann hier also verzichtet werden. In einem LFP-Akku werden auch keine weiteren giftigen Schwermetalle wie Cadmium oder Nickel verwendet.

BYD Auto produziert seit März 2022 ausschließlich BEV- und Plug-in-Hybrid- Fahrzeuge, wobei in Europa derzeit nur reine Elektrofahrzeuge angeboten werden. BYD Auto ist damit der erste Automobilhersteller der Welt, der die Produktion von Fahrzeugen mit rein fossilen Antrieben zugunsten der Umstellung auf elektrifizierte Fahrzeuge eingestellt hat.

Großes Herbstfest am 8. und 9. September

Beim großen Herbstfest am 8. und 9. September präsentiert das Autohaus Koller-Team neben den aktuellsten Mazda- und Fordmodellen auch die brandneuen Fahrzeuge von BYD. Die Verkaufsberater helfen Ihnen gerne das Fahrzeug zu finden, das perfekt zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen passt und wenn Sie Ihren „Neuen“ gefunden haben, werden Sie gerne über die verschiedenen Finanzierungs- und Versicherungsmöglichkeiten informtiert. Neben den Neuwagenangeboten sind auch ständig Vorführwagen und Tageszulassungen zu sensationellen Preisen lagernd und die Gebrauchtwagen sind auf Herz und Nieren geprüft und mit Garantie! Vereinbaren Sie einfach Ihren persönlichen Beratungstermin und rufen Sie an – das engagierte Team vom Autohaus Koller freut sich auf Sie.

Ob Service, Wartung, Reparatur, Windschutzscheibentausch, Reifenservice oder die Instandsetzung von großen und kleinen Schäden – Ihr Fahrzeug ist in besten Händen!