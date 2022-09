Der neue BMW X1 im Autohaus Pestuka

Seine Laufbahn begonnen hat der SUV-Benjamin der Bayern auf einer Heckantriebsplattform. Das war 2009. Mit dem Modellwechsel von 2015 ist er auf eine Frontantriebsbasis übersiedelt. Dabei ist es im neuestem, dem dritten Karriereschritt geblieben. Doch hat sich an der Peripherie und unter der Haut mehr verändert als bisher.

Foto: BMW

Was die Äußerlichkeiten betrifft, so trägt der X1 jetzt eine markant größere Niere vor sich her. Und dahinter ist er um 5,3 Zentimeter gewachsen. Was ihn auf exakt 4,5 Meter streckt und womit er die Subkompakt-Maße eigentlich schon überschritten hat. Das kommt nicht zuletzt dem Laderaumvolumen zugute, mindestens 540 Liter, maximal 1.600 Liter, das ist mehr als der 3er Touring offerieren kann.

Im Interieur ist die volle Digitalität eingezogen, auch der kleinste SUV kommt nun mit Curved Display (10,25 plus 10,7 Zoll) und mit der achten Evolutionsstufe des BMW-Bediensystems. Das reagiert bevorzugt auf Touch-Befehle und verknüpft die Daten von Kombiinstrument, Infotainmentsystem sowie - wenn an Bord – Head-up-Display.

Foto: BMW

Antriebsseitig wurde der X1 von vorneherein auf Verbrenner-, Teil- und Vollelektroantriebe ausgelegt. Die Einstiegsversionen von Diesel – 2,0-Liter (Vierzylinder, 150 PS) - und Benziner - 1,5-Liter (Dreizylinder, 136 PS) arbeiten noch konventionell. Mit Mildhybrid-Technologie auf Basis eines 48-Volt-Bordnetzes schauen 163 respektive 170 PS heraus.

Die Allradgetriebenen (jeweils 2,0-Liter, ebenfalls Mildhybride) haben als Diesel 211 und als Benziner 218 PS. 4x4 geht durchwegs einher mit den beiden Plug-in-Hybrid-Varianten (2,0-Liter-Benziner plus Elektroaggregat). Sie haben 245 beziehungsweise 326 PS, die elektrische Reichweite beträgt bis zu 92 respektive bis zu 88 Kilometer. Alle Motorisierungen sind mit siebenstufiger Direktschaltung zusammengespannt.

Ein Allradler ist auch der Vollstromer, da zweiachsig angetrieben, was eine Spitzenleistung von 313 PS ergibt und eine Reichweite von bis zu 440 Kilometern. Geladen werden kann mit bis zu 11 (AC), optional mit bis zu 22 kW und mit bis zu 130 kW (DC).

Foto: BMW

Das Aufgebot an elektronischen Fahrassistenten wurde erweitert - unter anderem um automatische Tempowächter - und um automatisierte Funktionen ergänzt - zum Beispiel um einen Unterstützer fürs Freihalten der Rettungsgasse.

Produktionsseitig ist der neue X1 ein echter Deutscher. Er wird in Regensburg gebaut. Neu aufgestellt hat BMW das Serien- und Sonderausstattungssystem, es ist vereinfacht und übersichtlicher gestaltet.

„Mit einem breit aufgestellten Angebot an Antrieben, inklusive teil- und vollelektrischen, setzt der X1 seine Erfolgsgeschichte fort!“ MICHAEL EBNER, Pressesprecher BMW Austria