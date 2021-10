Aixam: Einer für alle Fälle

Mopedauto? Nein, Leichtkraftfahrzeug heißt das, was schon ab 15 zu fahren ist. Und keinen (B-)Führerschein, sondern „nur“ einen Mopedschein braucht. Die größte Auswahl dazu hat Liechtkraftfahrzeug-Spezialist Aixam im Programm.

Fürs Design: das Aixam Coupé. Hat die Modellvarianten Evo bis GTi im Gepäck. Und fährt (als GTi) auch mit Strom.

Aixam





Den City zum Beispiel, der, so verspricht das Prospekt, immer eine Lücke findet und in der Stadt seine Stärke zeigt. Oder das Coupé, das markante Linien mit elegantem Design vereint. Oder den Cross, der mit seinem großen Kofferraum besonders praktisch daherkommt – und dabei zu manch Abenteuer verleiten will. Dazu gibt’s bei manchen (wie dem City Sport) Alufelgen, Stoffhimmel oder Multimedia-Touchscreen mit Rückfahrkamera in Serie. Oder (wie beim City GTO) Sportfahrwerk, 16-Zöllern und sechs Lautsprecher.

Für Stock und Stein: der Aixam Cross. Als größter unter den Leichtkraftfahrzeugen von Aixam schluckt der Crossline bis

zu 1.100 Ladegut. Und noch den einen oder anderen Stein am Wegrand.

Aixam



Die Premium- und GTi-Modelle sind außerdem auch als Stromer erhältlich. Und der Cross, der größte unter den Aixams, hat neben mehr Kofferraum auch noch viel Boden- und viel Kopffreiheit, ein höher gesetztes Fahrwerk und natürlich Verkleidungen im Cross-Look.