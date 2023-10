Ford Kuga bei Sauberer jetzt mit Fixzinsleasing

Erfolgreiches SUV-Modell von Ford steht fortan auch mit einem 160 kW (218 PS) starkem EcoBoost-Turbobenziner und intelligentem Allradantrieb zur Wahl

Drei Benziner- und drei Diesel-Motorisierungen, Front- und intelligenter Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe sowie 6-Gang-PowerShift- und Wandlerautomatikgetriebe

Betont sportlicher Ford Kuga ST-Line mit dynamischem Styling, straffer abgestimmtem Fahrwerk und bis zu 19 Zoll großen Felgen

Dynamisches Styling, moderne Fahrer-Assistenzsysteme und effiziente Motoren: Der Ford Kuga zählt auch in zweiter Modellgeneration, die seit 2013 auf dem Markt ist, zu den erfolgreichsten Angeboten seines Segments. Ford bietet die mittlere seiner drei europäischen SUV-Baureihen in fünf Ausstattungsversionen an: Trend, Cool & Connect, Titanium, ST-Line und Vignale.

Zur Wahl stehen drei Benziner- und drei Diesel-Motorisierungen ab 88 kW (120 PS). Das neue Spitzenaggegat der Ford Kuga-Baureihe, der 2,0 Liter große EcoBoost-Turbobenziner, leistet 160 kW (218 PS) und ermöglicht besonders sportliche Fahrleistungen.

Zu den zahlreichen Highlights des Ford Kuga zählt der intelligente Allradantrieb mit permanent geregelter elektronischer Drehmomentverteilung. Er ermöglicht auf rutschigen Untergründen ein nochmals sichereres Fahrverhalten. Die Sensoren dieses Systems messen alle 16 Millisekunden, ob die Reifen Grip verlieren.

Je nach Anforderungen wird das Motormoment stufenlos verteilt. Die Bandbreite reicht von reinem Vorderrad- bis hin zu traktionsstarkem Allradantrieb. Besonders dynamische Akzente setzt der Ford Kuga ST-Line, der dank eines sportlich abgestimmten Fahrwerks und einer direkten Lenkung mit hohen fahrdynamischen Qualitäten aufwartet.

In Ihrem Hollabrunner Autohaus Sauberer gibt es den Ford Kuga bereits ab € 349,- pro Monat im Leasing und das ohne Anzahlung.

Vereinbaren Sie noch heute Ihre Probefahrt!