ID.4 im Test: Reichweite kein Thema

Wie fährt sich der ID.4? Sehr angenehm! Die Kraft aus dem Stand ist (typisch Elektroauto) beeindruckend, alles geht angenehm vonstatten, nur Wind- und Abrollgeräusche der Reifen sind ein wenig hörbar. Der 204-PS-Wagen fährt sich ausgesprochen kommod und sauber, er liegt souverän auf der Straße, das liegt auch an der Batterie, die im Fahrzeugboden versteckt ist. Ein agiler, wendiger Zeitgenosse. Wolfsburg gibt für den 4,6 Meter langen Wagen einen Wendekreis von nur 10,2 Metern an (der Kleinwagen up! kommt auf 9,8 Meter).

Thema Reichweite: 530 Kilometer sagt die Presseaussendung, 457 Kilometer der Bordcomputer – so oder so ist der erste Elektro-SUV der Wolfsburger voll alltagstauglich, damit geht auch problemlos eine Fahrt in den wohlverdienten Urlaub.

Freude macht auch die Sprachbedienung: „Hallo ID, mir ist kalt“ – und schon wird eingeheizt, bis es angenehm warm ist.

Fazit: Emissionsfreier Fahrspaß!