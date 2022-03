Gelungene Neueröffnung mit Spendenaktion in Wimpassing

Im Beisein von Bürgermeister Walter Jeitler, den Bäckermeistern Kurt und Michael Mann sowie Pater Josef Riegler wurde der gemütliche zweite Standort der Bäckerei DerMann im Bezirk Neunkirchen eingeweiht. Besonders schön: Als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine spendete DerMann den Reinerlös der ersten drei Tage.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere neue Filiale bei den Bewohnerinnen und Bewohnern Wimpassings so gut ankommt und dass so viele mit uns die Neueröffnung feierten. Besonders glücklich sind wir aber auch über unsere erfolgreiche Spendenaktion an die Caritas für Menschen in der Ukraine“, so Bäckermeister Michael Mann über die Neueröffnung in Wimpassing und die Spendenaktion.

Am 10. März startet der Betrieb in „DerMann“-Filiale in der Wimpassinger Bundesstraße 76. Foto: DerMann

Auch Bürgermeister Walter Jeitler freut sich über die Filialeröffnung: „Wir sind stolz und glücklich, dass wir mit der Traditionsbäckerei DerMann , mit ihrer neuen Filiale in Wimpassing, das Nahversorgungsangebot für unsere Bürgerinnen und Bürger in der Region mit frischen Backwaren und traditionsreichen Mehlspeisen erheblich verbessern und ausbauen können. Die Wirkung von Nahversorgung bedeutet neben der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs vor allem auch als Ort der Kommunikation zu dienen. Ich bin überzeugt, dass die neue Filiale von DerMann mit seinem engagierten Team, diesen hohen Ansprüchen bestens gerecht werden wird.“

Besonderen Anklang findet der neue Kaffeehausbereich, der in gemütlicher Atmosphäre dazu einlädt, sich in guter Gesellschaft durch das Sortiment zu kosten. So ist die neue Filiale nicht nur für den kleinen Hunger zwischendurch ideal, sondern bietet – umgeben von leckeren Backwaren – auch einen Ort zum entspannten Verweilen. Wer auch auf den Geschmack der neuen Bäckerei in Wimpassing kommen möchte, kann sich mit den herrlichen Eröffnungsangeboten von DerMann selbst überzeugen.

Die neue Filiale in Wimpassing, in der Bundesstraße 76, hat Montag bis Freitag von 05:30 bis 18:00 Uhr sowie an Samstag, Sonn- und Feiertagen von 07:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.