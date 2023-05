BROT IST LEIDENSCHAFT

Der Duft von warmen Semmeln und frischem Kaffee steigt bereits beim Betreten der Bäckerei Holzgruber in St. Leonhard in die Nase. Erst im Laden, erwartet einen bereits hinter der Theke eine Verkäuferin mit einem Lächeln und einem freundlichen „Guten Morgen“. Die Auswahl ist groß: Ob frisches Sauerteigbrot, knuspriges Gebäck oder verschiedenste Mehlspeisen − die Bäckerei bietet alles, was das Herz begehrt.

Besonders das selbst gemachte Speiseeis ist ein „Dauerbrenner“: „Ob schnell im Vorbeigehen oder drinnen ein großer Eisbecher, die Kunden freuen sich über die süße Abkühlung“, sagt Chef Anton Holzgruber.

In der Region unterwegs ist die Bäckerei mit ihrem eigenen Jausenwagen. „Wir fahren mit unserem Jausenwagen zu Firmen, Schulen, überall, wo wir eben gebraucht werden.“

Vielseitiges Angebot überzeugt Kunden

„Dabei ist uns ein vielseitiges Angebot wichtig. Wir bieten warme Jause, Getränke, aber auch Gesundes wie Salate und selbstgemachte Aufstriche“, informiert Holzgruber. Auch, wer keine Möglichkeit hat, selbst einkaufen zu fahren, kann über den Onlineshop das Essen bestellen und sich kontaktlos bis zur Haustür liefern lassen. „Wir haben für alles eine Lösung“, sagt Holzgruber. Besonders Freude machen ihm allerdings das persönliche Gespräch und der Kontakt mit der Kundschaft. „Und auch, wenn es nur kurzer Smalltalk ist“, schwärmt er.

Fast jeden Tag und besonders an Feiertagen hat die Bäckerei geöffnet. „Am Sonntag ist die Bäckerei DER Treffpunkt in der Gemeinde“, betont der Chef. Die einzigen Ausnahmen sind die Weihnachtsfeiertage und Neujahr – sonst kann man das ganze Jahr über frisches Gebäck, Kaffee und Kuchen genießen.

Stolz ist Holzgruber auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Hinter jedem Familienunternehmen braucht es verlässliche Mitarbeiter, die den täglichen Betrieb gewährleisten und mit uns in die Zukunft gehen.“

