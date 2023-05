EINE KUNST FÜR SICH

salzstangerl, Semmerl, Kornspitz, Mohnweckerl: Das volle Gebäckkörberl duftet. Kein Wunder, denn jedes Gebäckstück und jeder Brotlaib wird in der Bäckerei Teufner noch in Handarbeit hergestellt. „Hinter unseren Qualitätsprodukten stehen unsere Traditions- und Meisterbäcker, die in unserer Bäckerei produzieren und Mehl vom heimischen Getreide verwenden.

Foto: Schweiger

Dahinter stehen aber vor allem die Menschen, die mit viel Leidenschaft und Liebe zum Beruf, aber auch mit jeder Menge Erfahrung und Fachwissen Tag für Tag ihr Bestes geben“, berichtet Thomas Teufner.

Der Name Teufner steht in Melk – und in der gesamten Region – für gelebtes Bäckerhandwerk. Und das schon seit über 50 Jahren. „Unser Traditionshandwerk kann nur leben, wenn wir die Liebe zum Beruf weitergeben können“, betont er. Derzeit werden acht Lehrlinge ausgebildet. Zu den herrlichen Backwaren werden in der Café-Konditorei in der Abt-Karl-Straße morgens saftiger Schinken, Käse, Butter und Marmelade gereicht. Oder lieber eine deftige Eierspeis‘?

„Die Bäckerei ist für mich Beruf und Berufung – und die Konditorei wie ein Hobby.“ Thomas Teufner

Gar kein Problem: Unter der Woche können Genießerinnen und Genießer je nach Geschmack und Gusto aus der Frühstückskarte wählen, jeden Samstag lockt ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Alles wird frisch zubereitet – das gilt natürlich auch für Porridge und Obstsalat. Bei Teufner startet man eben genussvoll in den Tag.

Foto: Schweiger

Apropos Genuss: Die Kundschaft zu verwöhnen, war Chef Teufner immer schon ein Anliegen. „Die Bäckerei ist für mich Beruf und Berufung – und die Konditorei wie ein Hobby.“

Mit 22 wurde Teufner zum jüngsten Bäcker- und Konditormeister gekürt, 2006 übernahm er den Betrieb. In der Backstube treffen ausschließlich beste Zutaten aus der Region auf Handwerkstradition. Auf chemische Hilfsstoffe wird zur Gänze verzichtet.

Foto: Schweiger

Besonders beliebt sind auch die Mehlspeisen, die mit viel Liebe nach traditionellen Rezepten hergestellt werden. Eine Sünde wert ist neben Kardinalschnitte und Co. auch das Plundergebäck – am besten, Sie werfen selbst einen Blick in die Glasvitrine in der Abt-Karl-Straße in Melk!