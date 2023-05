GENUSS PUR

Der Landgasthof bietet jedoch ebenfalls bestens ausgestattete Seminarräume und eine Übernachtungsmöglichkeit in einem der 28 Zimmer. Natürlich steht auch ein gemütlicher Gastgarten zur Verfügung. Inhaber Erich Mayrhofer legt zudem größten Wert auf frische regionale Produkte, die er überwiegend von Partnern aus der Region bezieht.

Der Bärenwirt und sein Team servieren ihren Gästen stets die beste Qualität. Davon zeugen zahlreiche Auszeichnungen, die das Petzenkirchner Gastroteam bereits erhalten hat. Darunter befinden sich − seit drei Jahren in Folge − zwei Gault & Millau-Hauben, zwei Gabeln von Falstaff oder die Prämierung zum Weinwirt des Jahres 2009. Seit diesem Jahr darf sich der Bärenwirt ebenfalls noch einen besonderen Titel anheften.

Der renommierte Gastroführer „Der Große Restaurant und Hotel Guide“ kürte das Haubenlokal kürzlich zum „Landgasthof des Jahres 2023“. Aber auch die vom Traditionshaus ausgebildeten Lehrlinge erhalten regelmäßig hohe Auszeichnungen bei Bewerben. Beim „Wirtshaus Battle − Young Talents“ in Krems etwa holten gleich zwei junge Küchentalente Gold und als Draufgabe einmal Silber im Service.

Wir sind ein normales Wirtshaus, das ein bisschen anders kocht.“

Erich Mayrhofer

Mayrhofer selbst bleibt jedoch bescheiden: „Wir sind ein normales Wirtshaus, das ein bisschen anders kocht. Und eben mit hervorragenden Zutaten“, erklärt der Topgastronom.

Die coronabedingten Schließungen in den vergangenen Jahren hat der Bärenwirt genutzt, um zu modernisieren und die Küche sowie den Saal zu erneuern. In dieser Zeit ist auch die Idee rund um die „Mostviertler Feldversuche“ entstanden. Sieben Topgastronominnen und -gastronome haben sich zu einem kulinarischen Experiment mit Tiefgang zusammengetan. Bei verschiedenen Events soll der Geschmack des Mostviertels hervorgehoben werden. Das nächste wird am Montag, 1. Mai, am Dorfplatz in Neuhofen an der Ybbs unter dem Motto „Mostviertler Feldversuch − Street Food“ stattfinden. Nähere Infos und Tickets sind im Internet unter www.feldversuche.at erhältlich.

Beim „Bärenwirt“ selbst stehen aktuell wieder besondere Schmankerl auf der Speisekarte, wie etwa „Neubrucker Forellen Bärlauch Saltimbocca“, „Lehner Spargel mit Ei und Brunnenkresse“ oder „Beiried vom Mostviertler Weiderind“.

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 9 bis 23 Uhr – mit durchgehend warmer Küche von 11 bis 21 Uhr. Der „Bärenwirt“ ist von der Autobahn A1, Exit 100, nur vier Kilometer entfernt.