Kinder brauchen Wurzeln & Flügel

Der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen ist eine gesellschaftspolitische Forderung und bedingt, dass zunehmend gut qualifizierte Elementarpädagoginnen und -pädagogen sowie pädagogische Assistenzkräfte für Krippen, Krabbelstuben, Kindergärten und Horte gesucht werden.

In der Bafep und neu auch in der Fachschule für pädagogische Assistenzberufe werden in einem positiven Lernklima, geprägt von Interesse, Engagement, Motivation und Kompetenz höchst qualifizierte pädagogische Fachkräfte ausgebildet. Das Kolleg für Elementarpädagogik kann nach der Matura, Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung absolviert werden. Mit praxisnahen Lerninhalten und modernen Lernmethoden bereiten wir Sie auf die spannende Welt der Elementarpädagogik vor. Durch den möglichen Erwerb der Zusatzqualifikation Hort erhöhen sich die Berufschancen noch zusätzlich. Unsere Schülerinnen, Schüler und Studierende erleben, dass sie in unterschiedlichen Praxisstätten und Berufsfeldern sinnvoll Erfahrungen sammeln und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse erproben können.

Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik und Fachschule für pädagogische Assistenzberufe der Stadt Wiener Neustadt

Schneeberggasse 26

2700 Wiener Neustadt

02622/85 748 DW 11