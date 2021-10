Kommunikativ & praxisfit

Die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik ist eine berufsbildende höhere Schule. Sie bietet eine fundierte, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende und praxisbezogene Berufsausbildung, verbunden mit einer umfassenden Allgemeinbildung.

Die Ausbildung kann direkt in die berufliche Praxis, in die Krippe, den Kindergarten und den Hort führen. Es stehen aber auch alle weiteren Bildungsangebote an Universitäten und Fachhochschulen offen.

Das Kolleg für Elementarpädagogik kann nach der Matura, Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung absolviert werden.