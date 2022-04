Maria Regina: „Beruf mit Zukunft – für die Zukunft“

Sie haben bereits eine 3-jährige Fachschule besucht oder bringen andere einschlägige Vorkenntnisse in der Zusammenarbeit mit Kindern mit?

Dann ist der Aufbaulehrgang genau die richtige Ausbildungsform für Sie!

ODER

Sie haben bereits eine Reife- oder Studienberechtigungsprüfung und interessieren sich für die Berufsausbildung zur gruppenführenden Kindergartenpädagogin/zum gruppenführenden Kindergartenpädagogen?

Dann ist das Kolleg genau die richtige Ausbildungsform für Sie!

Informationen zum Unterricht:

Die Ausbildung im Aufbaulehrgang und Kolleg dauert 6 Semester und kann durch Unterrichtseinheiten am Abend und Samstag berufsbegleitend absolviert werden. Die Ausbildungsformen sind dabei in Präsenz- und Individualphasen aufgeteilt.

Alle weiteren Informationen zu den Berufsausbildungen entnehmen Sie hier!

Sie wollen mehr über uns Wissen? Hier unser Video „Das sind wir“:

Nehmen Sie Ihre Zukunft jetzt selbst in die Hand und senden Sie alle Unterlagen (siehe Website) und zumindest 2 Wunschtermine für das persönliche Online-Gespräch mit Fr. Direktorin Mag.a Karin Hochmeister per E-Mail an bafep@mariaregina-clarafey.at.