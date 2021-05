Gerade in Zeiten der Pandemie und des demografischen Wandels erlangt pädagogische Arbeit in Krippen, Kindergärten und Horteinrichtungen hohe Bedeutsamkeit und umfassend ausgebildetes Personal im Bereich der Elementarpädagogik ist gefragter denn ist.

Ergänzend zur Familie müssen pädagogische Fachkräfte durch hochwertige Ausbildungen mit ausgewogenen Theorie- und Praxisinhalten befähigt werden, Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der elementarpädagogischen Bildungsarbeit in das Zentrum ihres Planens und Handelns zu setzen.

BAFEP Wr. Neustadt

Es gilt gerade jetzt durch eingeschränkte Sozialkontakte mit hohem Verantwortungsgefühl den Blick darauf zu richten wie wir Kinder individuell unterstützen können, um deren Bedürfnisse lebendig werden zu lassen. Nur dann wird es möglich sein wesentliche und aktuelle Entwicklungsaufgaben in der frühen Kindheit wahrzunehmen, gelingende Beziehungen aufzubauen, ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Begeisterung am Lernen bei Kindern zu wecken bzw. wach zu halten. Professionelle Begleitung im pädagogischen Alltag erfordert einen angstfreien, offenen, achtsam einfühlenden Umgang mit dem Ziel Sicherheit und Vertrauen in die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder und ihrer Entwicklung zu gewährleisten bzw. zu stärken.

Am Standort des Kollegs Wiener Neustadt bieten wir für diese zeitgemäß herausfordernde, pädagogisch wertvolle Arbeit eine 5semestrige Ausbildung für die Bereiche Krippe, Kindergarten und Hort.

Menschen aller Altersgruppen mit Matura, Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung finden bei uns eine persönlichkeitsbildende in hohem Maße praxisbezogene und fachlich fundierte Ausbildung die mit der Diplomprüfung zur Kindergarten- und Hortpädagogin/zum Kindergarten- und Hortpädagogen abgeschlossen wird.

Mit Vertrauen und Respekt ÜBER Haltung und Werte ZUM pädagogischen Gestalten und Handeln führen Im Sinne von:

"Kinder brauchen Wurzeln – Kinder brauchen Flügeln – wir arbeiten daran" wollen wir unseren Studierenden am Ausbildungsstandort Wiener Neustadt beste Voraussetzungen bieten um ohne Zweifel in eine erfüllende, pädagogisch ausgerichtete berufliche Zukunft zu blicken!

Anmeldungen für das Studienjahr 2021/2022 unter www.hlm-bafep-wrn.ac.at