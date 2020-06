Mit Volldampf in den Sommer

Nach den Bergbahnen, Gemeindealpe Mitterbach und Schneeberg Sesselbahn, die bereits seit 29. Mai unterwegs sind, stehen nun auch die blau-gelben Bahnen mit vielen Ausflugsideen für die ganze Familie und besonderen Urlaubsschmankerln für die Gäste bereit. Die Niederösterreich Bahnen sind so vielfältig wie das größte Bundesland selbst: Spiel, Sport, Natur, Kultur oder Genuss? Hier ist für alle das Passende dabei! So wird der Sommer in Niederösterreich zu einem unvergesslichen Heimaterlebnis. Denn zu Hause ist es doch, gerade in Zeiten wie diesen, einfach am Schönsten!

NÖVOG/Zwickl Ganz entspannt geht’s mit der Schneebergbahn auf den höchsten Berg Niederösterreichs.

Die Angebote von Wachaubahn, Reblaus Express, Waldviertelbahn und Schneebergbahn stehen den Gästen in der Saison 2020 bis 29. November zur Verfügung. Für viele schöne Herbstmomente mit den Niederösterreich Bahnen.

Tipp: Per Bahn oder Bus anreisen

NÖVOG/Weinfranz Exklusive Ausblicke und Genuss im Panoramawagen der Mariazellerbahn.

Die öffentliche Anreise zum heimischen Wunschausflugsziel ist nicht nur bequem und stressfrei. Wer nachhaltig reist, schützt auch die Umwelt. Die Niederösterreich Bahnen sind hervorragend mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Entspannt ankommen und mit den blau-gelben Bahnen und Bergbahnen die schönsten Flecken Niederösterreichs entdecken.

